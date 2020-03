¡Por debajo del millón! Estos son los 20 autos más “baratos” del mercado

Como sabemos y hemos explicado en este espacio numerosas veces, los autos 0Km en Argentina están atados al precio del dólar. Básicamente por dos razones: en el caso de los fabricados en el país, porque la mayoría de los componentes son importados; respecto a los importados, bueno, por razones obvia.

Con un dólar que pegó varios y fuertes saltos durante el 2018 y el 2019, los precios de los autos nuevos le fueron a la saga, haciendo que autos que antes estaban en torno a los 400.000 pesos, hoy estén muy por sobre el doble de este valor.

Para tener una idea del impacto de las devaluaciones en el mercado, basta un dato: en el 2019, los vehículos 0Km subieron 90% promedio de precio. Una locura.

Con este contexto, tomamos prestados algunos datos de la revista Auto Test, los cruzamos con los datos oficiales de ACARA (Asociación de Concesinarias) y verificamos con Auto Cosmos, y realizamos este ranking de los autos 0Km más “baratos” del país. Hay que tener en cuenta que hablamos de precios de lista.

También analizamos dos casos paradigmáticos. Se trata del Ford Ka y del Volkswagen Gol Trend, vehículos muy populares pero que hoy están por sobre el millón de pesos en sus versiones entrada de gama.

Conviene una aclaración: teniendo en cuenta el derrumbe de las ventas y el sobre stock que tienen las concesionarias, nunca está de más darse una vuelta y escuchar qué tiene el vendedor para ofrecer. En contextos como el actual, con un usado y dinero o con efectivo en mano, es posible bajar los precios mucho respecto a los valores de lista.

Vamos con los más alejados (y no tanto) del millón de pesos. Hay que tener en cuenta que algunas versiones de estos modelos presentan diferencias mínimas de precio, por eso sólo hemos consignado a los más representativos.

1) Chevrolet Joy 1.4 8v MT 5 (98 CV): 697.900 pesos

2) Fiat Mobi 1.0 Easy (70 CV): 720.400 pesos

3) Chevrolet Joy Plus Black Edition (98 CV): 745.900 pesos

4) Renault Kwid 1.0 Zen (66 CV): 752.900 pesos

5) Nissan March 1.6 Active (107 CV): 768.100 pesos

6) Toyota Etios 1.5 X 6MT (103 CV): 815.900 pesos

7) Fiat Uno 5p Way 1.3 (99 CV): 855.300 pesos

8) Chevrolet Onix (90 CV): 861.900 pesos

9) Renault Sandero 1.6 16v Life (115 CV): 888.900 pesos

10) Renault Logan Life (115 CV): 896.300 pesos

11) Chevrolet Onix Plus (90 CV): 904.900 pesos

12) Volkswagen Up! 5P 1.0 take up! (75 CV): 914.666 pesos

13) Fiat Argo 1.3 Drive MT (99 CV): 934.300 pesos

14) Fiat Cronos 1.3 Drive MT (99 CV): 936.500 pesos

15) Nissan Note Sense CVT (110 CV): 948.500 pesos

16) Citroen C3 1.6 VTi Live (115 CV): 988.500 pesos

17) Peugeot 208 1.6 16v Active (115 CV): 974.300 pesos

18) Peugeot Partner Furgón 1.6 (115 CV): 976.000 pesos

19) Citroën Berlingo Furgón 1.6 Business (115 CV): 978.000 pesos

20) Fiat Dobló Cargo Active PLC (95 CV): 999.800 pesos

Lo que sí llama la atención es la ausencia en la lista precedente, de dos modelos muy populares y que supieron meterse en el corazón de los argentinos, además de por sus cualidades, por precio.

Hablamos del Ford Ka y el Volkswagen Gol Trend. En el primer caso, el Ka más accesible es la versión 1.5L S (123 CV) que cuesta 1.046.100 pesos, mientras que el Volkswagen Gol Trendline (101 CV), sale 1.019.790 pesos.