Cuando Mercedes Benz salió de Alemania eligió Argentina

En nuestra habitual entrega sobre la historia industrial de las marcas de automóviles en Argenina, hoy nos concentramos en Mercedes Benz. Este repaso detallado y riquísimo en datos y contexto, fue elaborado por el sitio especializado Auto Historia.

Mercedes Benz en Argentina

La instalación de Mercedes Benz en Argentina estuvo estrechamente ligada al dinámico y constante desarrollo industrial y agrario del país en el período de posguerra. Sin embargo, este desarrollo no estaba acompañado de una adecuada infraestructura de transporte, el parque automotor de vehículos de carga y pasajeros era obsoleto y el transporte ferroviario no alcanzaba a satisfacer la creciente demanda.

Consciente de esta realidad, la empresa alemana se radicó en el país. El 6 de septiembre de 1951 se fundó Mercedes Benz Argentina como SRL. El primer directorio de la sociedad lo constituyeron Jorge Antonio, Atilio Gómez, Germán Timmermann y Cesar Rubín, actuando como síndico el Dr. Carlos Roig.

Primera planta Mercedes Benz fuera de Alemania

Al año siguiente, comenzó en la planta San Martín el montaje SKD (Semi Knocked Down) de camiones L 3500, con motor OM 312 de 90 cv y después el tipo L 6600 con motor OM 315.

Al mismo tiempo se inició el armado SKD de los primeros 170 SD y de diferentes versiones del modelo utilitario 170 D para combi, pick up y caja de carga.

En 1952 Mercedes Benz Argentina se constituyó en sociedad anónima (SA) y se adquirieron los terrenos en la ruta 3 km 43,5, González Catán, con algunas máquinas de chapistería y mantenimiento, donde se construyó la primera planta de producción integrada de Mercedes Benz fuera de Alemania.

La planta contaba con una superficie cubierta de 85.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de 600 unidades mensuales destinadas a abastecer el mercado de carga y pasajeros.

Ese mismo año comenzó allí la planificación de las líneas para la fabricación y montaje de unidades L 3500, L 4500 y L 6600. Se inició también el montaje del colectivo LO 3500 y del camión L 5400.

En 1954 se inauguró la casa central de Mercedes Benz Argentina, en Capital Federal, con la presencia del canciller alemán, Ludwig Erhard, entre otras personalidades. Comenzó el montaje del camión L 6600.

Un año más tarde comenzaron las obras de construcción en fábrica. Se edificó gran parte de su estructura y se instaló la producción de cajas de velocidades. Comenzó el montaje del ómnibus OP 3500. A fin de ese año, los cambios políticos del país afectaron directamente a la empresa que fue intervenida por el Gobierno dictatorial autodenominado “Revolución Libertadora”. Con la intervención se paralizaron las obras.

En julio de 1956 cerró Planta San Martín, concentrándose toda la producción en la fábrica de González Catán. En 1958 se levantó la intervención de la empresa y se designó un nuevo directorio. Al año siguiente finalizaron las obras de construcción de Planta II. Comenzó la producción de los modelos de camiones L 311 y L 312 y de los colectivos LO 311 y LO 312.

Nuevos modelos

La década del 60 se inició con cambios administrativos en la empresa que pasó a manos de Daimler-Benz AG. Dos años más tarde, se industrializaba el motor OM 321 y en 1963 salió de las líneas de montaje la unidad Mercedes Benz número 10.000 fabricada en el país.

Las actividades de la empresa se extendieron también al ámbito de la educación con la inauguración de la Escuela n°106, anexa a fábrica, cuyo funcionamiento y dirección fue puesto a disposición del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

En 1965 comenzó el montaje del modelo L 1112 con una nueva cabina de capó corto, aumento de la potencia del motor de 95 a 120 hp y eje trasero de dos relaciones, reforzado. Esta línea se amplió en 1967 con el lanzamiento del modelo LA 1112, con tracción en todas las ruedas.

Ese año empezó la fabricación en serie del camión modelo L 1114 con el motor OM 352 de inyección directa y 140 hp, el ómnibus de media distancia O 120 con plataforma autoportante y el camión modelo L 911.

En 1968 los ómnibus O 120 fueron reemplazados por el tipo O 140 con motor de 130 cv. Al año siguiente se lanzó al mercado el camión liviano L 608 D con motor OM 314 y una potencia de 85 cv. Este vehículo, con cabina de diseño frontal, era ágil y versátil para el medio urbano y su chasis se mostraba apto para distintas aplicaciones desde el transporte de cargas al de pasajeros.

Otra novedad del año la constituyó el lanzamiento del Unimog con diferentes opciones de motor. Su novedoso sistema de transmisión le permitía adaptarse a diversas condiciones de marcha en variados terrenos y fue ampliamente utilizado por el Ejército Argentino.

La década del 70

En 1971 comenzó a producirse la pick up 220 D. Estaba equipada con un motor diesel de 65 hp y ofrecía una capacidad de carga de 650 kilos. En 1972 se comenzó a fabricar el chasis para colectivos con distancia entre ejes de 5,17 metros. Se lanzó en 1974 el camión semipesado L 1517 con motor sobrealimentado OM 352 A con potencia de 156 cv y un nuevo eje trasero de 2 velocidades, dirección hidráulica y caja de velocidades reforzada.

Ese mismo año, Juan Manuel Fangio fue designado presidente del directorio de MBA, cargo que ejerció hasta 1987, cuando pasó a ser presidente honorario hasta su muerte en 1995.

En la segunda mitad de la década siguió ampliándose la gama de productos. En 1975 se inició la fabricación del modelo de camión mediano L 914. Dos años más tarde se sumó la fabricación en serie de chasis para colectivos y ómnibus con dirección hidráulica.

Comenzó a fabricarse el camión mediano L 1514, el colectivo LO 914 y el modelo de ómnibus O 170, como sucesor del O 140 con motor sobrealimentado OM 352 A con 156 cv y ejes y suspensión reforzados.

En la noche del 30 de noviembre de 1977 un incendio en la Planta II ocasionó pérdidas en alrededor de 8.000 metros cuadrados en los sótanos. No obstante la gravedad del siniestro que afectó, entre otros, a la línea de montaje, a los bancos de prueba de motores y a la zona de tapicería, Mercedes Benz Argentina logró en sólo dos semanas de intenso trabajo reanudar las actividades.

Al año siguiente la línea de camiones recibió mejoras con la introducción de la cabina de techo elevado. En 1979 se inició la fabricación del chasis para colectivo, modelo frontal, OC-1214. Se inició la producción del modelo L 1521 con motor OM 355/5 con 5 cilindros y una potencia de 192 cv, caja de velocidades ZF y caja multiplicadora GV-80. Además de nueva cabina en los modelos 1517 y 1521 y con caja G3/60 para el L 1517.

El 1 de septiembre de ese año se inauguró la planta reconstruida con nueva línea de montaje, nueva línea de tapicería, nueva sala de medición y nuevo depósito de materiales efectuada.

Líder absoluto en transporte público

En 1980, las mejoras incorporadas al camión L 1517, entre ellas, el motor de 160 cv, permitieron el cambio de la denominación del modelo, que se designó L 1518.

En Planta II comenzaron a funcionar los nuevos bancos de prueba de motores. Al año siguiente se produjo el ómnibus OH 1419. En 1982 se construyó el primer colectivo del país propulsado con Gas Natural Comprimido (GNC) y se lanzaron al mercado sus dos nuevos modelos: el OF 1114 y el OF 1214.

Durante ese año se inauguraron las nuevas instalaciones del servicio médico en González Catán, con una superficie de 640 metros cuadrados y se presentó la nueva línea de vehículos para transporte urbano de pasajeros LO 1114 con caja automática.

Otros lanzamientos del año resultaron el nuevo chasis frontal OF 114, destinado a la exportación, y los chasis de ómnibus con motor trasero OH 1314, con y sin caja automática.

En 1987 Mercedes Benz Argentina revolucionó el transporte público de pasajeros al lanzar la nueva línea de colectivos frontales con motor trasero (los “OH”), que reemplazaron a los clásicos buses con trompa y motor delantero. Ese año se celebró la fabricación del colectivo número 50.000 en su planta de González Catán, provincia de Buenos Aires.

Por entonces, la aceptación de la marca en el mercado de colectivos urbanos era tan grande que le permitió alcanzar el 93 %.

La fusión con Chrysler

En 1993 Mercedes Benz Argentina tomó la decisión de convertir la planta de González Catán en un centro de alta tecnología para la fabricación de utilitarios y buses. En 1996 se concluyeron las obras de remodelación de la planta rebautizándola como Centro Industrial Juan Manuel Fangio.

Con una inversión de 100 millones de dólares, la planta modernizada fue destinada a la producción del utilitario Sprinter –que se inició ese año– y de buses urbanos. Al año siguiente se presentó el colectivo de piso bajo.

El 6 de mayo de 1997 se firmó el contrato en el que se definió la unión entre Daimler-Benz AG y la corporación Chrysler. El 18 de septiembre, el 99,9% de los accionistas votaron en favor de la fusión para constituir DaimlerChrysler AG.

El 3 de mayo del 2000 se fusionaron Mercedes Benz Argentina y Chrysler Argentina en DaimlerChrysler Argentina SA. El 20 de noviembre de ese mismo año salió de la línea de montaje la unidad 50.000 del utilitario Sprinter.

Un año más tarde se anunció el inicio de la producción de la versión con volante a la derecha del utilitario Mercedes Benz Sprinter. Estas unidades se exportaban a los mercados de Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. La inversión realizada para la operación fue de 10 millones de dólares. Parte del personal recibió capacitación en la planta de Düsseldorf, Alemania.

El 24 de agosto de ese año partió desde el puerto de Zárate, el primer embarque con 240 unidades Sprinter hacia Australia y Sudáfrica. En un segundo envío, salieron vehículos para Nueva Zelanda. En total, se exportaron 1.500 Sprinter volante a la derecha.

La sociedad con Chrysler fue disuelta en el 2007. A partir de entonces la empresa volvió a denominarse Mercedes Benz Argentina.

Mercedes Benz, líder en vehículos comerciales, camiones y buses

En el 2009, por quinto año consecutivo, los vehículos comerciales de Mercedes Benz lideraban el mercado argentino. En el segmento de camiones, Mercedes Benz alcanzó más de 29%, en tanto que en el mercado de buses la marca acaparaba 73% del total de las ventas. Por su parte, el Sprinter se ubicaba al tope del mercado con 37 % de participación. Durante ese año se inició la producción del nuevo chasis urbano de piso súper bajo OH 1618 L-SB.

En el 2011 Mercedes Benz celebró 60 años de historia industrial en Argentina. Ese año se retomó la producción de camiones luego de un largo paréntesis de 15 años con la fabricación del semipesado 1720.

Hasta entonces la empresa alemana había producido en el país más de 180.000 camiones, más de 100.000 buses y más de 200.000 Sprinter.

Durante 2014 Mercedes Benz marcó otro hito productivo cuando salió de sus líneas de montaje la unidad número 250.000 del Sprinter. El exitoso utilitario se exportaba a más 50 países de Europa, Asia, América, África y Oceanía.

La producción de MB Argentina se completaba con el camión Atron 1720 (liviano), 1624 (semi-pesado) y 1634 (pesado), conjuntamente con los chasis de buses OF1418 y OH1618.

La gama de productos se amplió a partir del 2015 con la producción del Vito. El nuevo utilitario se ofrecía en versiones de pasajeros, mixto y carga y su producción estaba destinada al mercado local y a la exportación a Brasil y América Latina.

En el 2016 Mercedes Benz Argentina celebró 20 años de producción ininterrumpida del utilitario Sprinter. Lo festejó con la incorporación de dos nuevos países como destino de exportación: Estados Unidos y Canadá. Durante ese año comenzó a fabricarse la nueva familia Atego con tecnología Euro V. Los modelos Atego 1720 y 1726 reemplazaron a los Atron 1720 y 1624, respectivamente.

En el segmento de buses la línea se actualizó con la fabricación de los modelos de piso bajo OH-L 1621 y 1721, así como también el OF1519; sucesores de los OH-L1618, 1718 y OF1418, respectivamente.

La pick up que no fue

En marzo del 2015 se hizo oficial el anuncio del ingreso de Mercedes Benz al segmento de las pick ups medianas. La Clase X, primera pick up de la marca alemana, sería producida como parte de un acuerdo de cooperación estratégica entre Daimler y Renault–Nissan, en la planta de Renault en Santa Isabel, Córdoba.

El ingreso de Mercedes Benz en este competitivo mercado formaba parta de la estrategia de crecimiento de la división de vehículos utilitarios. La planificación de desarrollo y comercialización de vans para toda la región quedó centralizada en Argentina, donde se concentraría la producción de utilitarios y pick ups para abastecer al mercado local y el de países de la región, como Brasil, Colombia y Chile, entre otros.

El lanzamiento industrial estaba previsto para comienzos del 2019. Sin embargo, y luego de una serie de rumores, la compañía alemana comunicó en abril de ese año la cancelación del proyecto. La inestabilidad económica del país pesó en la decisión.

Siete décadas de historia industrial

A partir de marzo del 2019 comenzó a fabricarse en la planta de Virrey del Pino un nuevo modelo de camión: el Accelo 815. Este lanzamiento industrial formaba parte de una inversión de 10 millones de dólares destinado a camiones, buses y la línea de re-manufactura REMAN.

En abril del 2020, la planta industrial de Virrey del Pino estuvo cerrada como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La reactivación llegó a fines de mayo.

El complejo industrial produce el Sprinter y chasis de buses y camiones. Su superficie total es de dos millones de metros cuadrados y ocupa a más de 2.500 empleados.