El usado del día: Ford Ranger 2002 como nueva

Nuestra recomendación de hoy respecto a los mejores autos usados publicados en Napsix, se centra en una camioneta. Tiene sus años, pero por condición, kilometraje y precio, sin dudas es de lo mejor que hay en el sitio de avisos clasificados gratis líder de Mendoza.

Hablamos de una Ford Ranger 2002 versión XL Plus con apenas 115.000 kilómetros. Dice la descripción del aviso: “Camioneta con único dueño. Menos de 120.000 km reales. Color Gris. Tiene cubiertas nuevas, cobertor de caja, lona, estribos, cierre central de puertas, alarma, dirección asistida, sensor de estacionamiento trasero, aire acondicionado, ABS trasero, regulación en altura de volante, estereo original Ford. Los tapizados son de fábrica y sin rotura ni desgaste. Motor Power Stroke 2.8 de 132 cv, turbo intercooler, muy económico. Papeles al día. Revisión técnica obligatoria vigente (vence a final de año). No hay posibilidad de conseguir otra camioneta en mejor estado. No acepto permutas”.

El precio de la Ford Ranger es de 700.000 pesos. En este link es posible ver el aviso original de Napsix donde hay más fotos y el contacto del propietario.