100 años de motores BMW: De los aviones al hidrógeno

Durante más de 100 años, BMW ha sido sinónimo de innovación, precisión y pasión por la ingeniería. Lo que comenzó en 1917 con el desarrollo del motor de aeronave BMW IIIa sentó las bases de una trayectoria marcada por hitos tecnológicos que transformaron el mundo del automóvil.

En 1936, la marca trasladó esa experiencia a las dos ruedas con el motor bóxer de la BMW R 5, conocido por su fiabilidad y por introducir el cambio de marchas con el pie, hoy estándar en la industria.

De los aviones al hidrógeno: 100 años de evolución en los motores BMW

La innovación continuó en los años 50 con el BMW 502, el primer automóvil de producción con un motor V8 de aluminio. En 1973, BMW revolucionó el mercado con el 2002 Turbo, el primer modelo europeo de serie con turbocompresor, abriendo el camino hacia una nueva era de eficiencia y rendimiento.

El espíritu competitivo de la compañía también brilló en las pistas . En 1983, su motor turbo de 1.5 litros en Fórmula 1 alcanzaba potencias de hasta 1.200 hp, anticipando el downsizing moderno.

Poco después, el V12 del BMW 750i (1987) marcó un estándar de suavidad y potencia, mientras que el V10 del M5 (2004) llevó el rendimiento inspirado en la F1 a las calles.

El BMW i3, lanzado en 2013, demostró que la movilidad eléctrica puede ser emocionante, mientras que el híbrido enchufable i8 (2014) combinó eficiencia y deportividad con 362 CV de potencia conjunta.

Mirando al futuro, BMW prepara el lanzamiento de la Neue Klasse, que debutará en 2026 con el SUV eléctrico iX3.

Este modelo incorporará la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, con baterías de nueva generación y motores más eficientes.

Además, en 2028 se sumará el primer sistema de pila de combustible de producción, ampliando aún más la diversidad tecnológica del fabricante bávaro.