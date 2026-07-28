Lo que llevas puesto sí importa: qué colores usar para una entrevista

La ropa comunica antes de que pronuncies una palabra. La elección correcta de los colores en tu vestimenta influye en la primera impresión en una entrevista laboral.

El tono azul marino transmite seguridad desde el primer minuto. Es el color ideal cuando buscas generar confianza inmediata en el entrevistador.

El verde ayuda a calmar el ambiente en conversaciones difíciles. Usar prendas de este color proyecta serenidad y equilibra las tensiones durante el encuentro.

El tono borgoña resulta perfecto si deseas resaltar entre los candidatos. Esta opción aporta un toque elegante y asegura que recuerden tu perfil.

El amarillo muestra energía viva y capacidad para crear ideas. Combínalo en detalles pequeños para proyectar una actitud creativa e innovadora.

El negro refleja una imagen fuerte y de claro liderazgo. Utiliza este tono para mostrar control directo y gran autoridad sobre tu área profesional.

Los tonos neutros como el gris facilitan combinaciones balanceadas y limpias. Ayudan a proyectar madurez sin distraer la atención de tus palabras.