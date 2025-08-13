MUNICIPALIDAD DE LAVALLE: LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. EXPEDIENTE Nº 4149/2025
MUNICIPALIDAD DE LAVALLE: LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. EXPEDIENTE Nº 4149/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE Nº 4149/2025 – RESOLUCION Nº 923/25
“ADQUISICION DE MATERIALES P/CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS BAJAS EN CALLE SIMON BOLIVAR, TULUMAYA”
Presupuesto Oficial: $ 8.441.415,00
Apertura: 02 de Septiembre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 40.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 01 de Septiembre de 2025, a las 12:00hs.