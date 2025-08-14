Municipalidad de Godoy Cruz: LICITACIÓN PÚBLICA Nº1196/2025
Expediente Nº2025/1965/S1-GC
SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ
FECHA DE APERTURA: 03/09/2025 HORA: 10:00
LUGAR DE APERTURA: PERITO MORENO 72 GODOY CRUZ
PRESUPUESTO OFICIAL: $28.696.161,60.-
VALOR DEL PLIEGO: $28.696.-
ASUNTO: “REFACCION CLUB VILLA MARINI” Consulta y venta de pliegos Dirección de Compras, Perito Moreno 72 Godoy Cruz. 0261-4133166/4133049