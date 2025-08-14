La Suprema Corte aumentará otra vez su flota de autos y camionetas

La Suprema Corte de Justicia buscará nuevamente renovar su flota de vehículos con la adquisición de cuatro autos tipo sedán (cuatro puertas) y tres camionetas pick up doble cabina (4x2) que dependan exclusivamente del trabajo del máximo tribunal. La inversión estimada supera los $284 millones.

Si bien a fines del 2024 se compraron tres autos y tres camionetas con el argumento de que la flota no era actualizada desde el 2018 y que los vehículos presentaban un "natural desgaste por su uso", ahora van por siete unidades más con un argumento similar.

La resolución administrativa es la 4.263 de la Suprema Corte, que fue emitida el 29 de julio, y da los mismos argumentos que la licitación anterior, por el cual el coordinador de la Oficina de Choferes considera necesario la adquisición de más vehículos: "La flota de vehículos de esta Suprema Corte de Justicia presenta un alto kilometraje y desgaste natural por el uso, constantes averías y dificultad para obtener repuestos, sumado al aumento de traslados requeridos", establece.

Desde el Poder Judicial sostuvieron a MDZ que además de los seis vehículos, ahora se sumarán estos, de los cuales las camionetas servirán para notificar a personas que vivan en zonas más alejadas y con caminos de tierra donde se recomienda utilizar este tipo de vehículos. "Al menos dos camionetas irán al sur provincial y la otra será para notificar en la zona de Lavalle", consignaron.

En el sistema Compr.Ar se puede encontrar la licitación que aún está habilitada, y que tendrá la apertura de sobres el 25 de agosto.

Al desagregar los $284,3 millones, se desprende que el precio unitario de un auto sedán cuatro puertas está consignado en un valor aproximado de $39,4 millones; y una camioneta pick up doble cabina, en $42,2 millones. No obstante, finalmente se corroborará el valor de los mismos en base a la presentación de las ofertas, si es que hay.

Los oferentes podrán presentar sus propuestas de venta de vehículos cero kilómetro, pero teniendo en cuenta que tanto los autos como las camionetas deben "cumplir" ciertos requisitos.

Requisitos para los autos de la Suprema Corte

Motor: Se requiere motorización mínima de 1.900 cc, naftero o diésel.

Distribución de 16 válvulas con cadena.

Suspensión: Delantera con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora. Trasera con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora.

Dirección: Asistida.

Frenos: Delanteros y traseros con discos.

Transmisión: Manual o automática.

Confort:

- Aire acondicionado (climatizador opcional)

- Tapizados en cuero ecológico, tela o sintético.

- Levanta cristales eléctricos en las 4 puertas.

- Toma de 12v y USB.

- Ajuste manual del asiento del conductor regulable en 6 posiciones: deslizable, reclinable y altura

- Cierre centralizado.

- Volante con ajuste de posición.

- Sensor de retroceso o cámara de retroceso.

Seguridad:

- ABS con distribución electrónica de frenado.

- Airbags frontales para conductor y acompañante (x2 como mínimo).

- Airbags laterales y de cortina.

- Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pre-tensionador y limitador de fuerza.

- Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3 como mínimo).

- Control de estabilidad.

- Gato hidráulico, cubierta de auxilio y elementos de señalización en emergencias.

- Sistema de control de tracción

Audio y conectividad: Pantalla central con conexión inalámbrica.

Requisitos para las camionetas de la Suprema Corte

Motor: Se requiere motorización mínima de 2.200 cc., naftero o diésel.

Suspensión: Delantera con amortiguadores telescópicos y/o resortes helicoidales y/o barra estabilizadora, opcional doble horquilla. Trasera con amortiguadores telescópicos y/o resortes helicoidales y/o barra estabilizadora, opcional multilink.

Dirección: Asistida.

Frenos: Delanteros y traseros con discos.

Transmisión: Manual o automática.

Confort:

- Aire acondicionado (climatizador opcional)

- Tapizados en cuero ecológico, tela o sintético.

- Levanta cristales eléctricos en las 4 puertas.

- Toma de 12v y USB.

- Ajuste manual del asiento del conductor regulable en 6 posiciones:

deslizable, reclinable y altura

- Cierre centralizado.

- Volante con ajuste de posición.

- Sensor de retroceso o cámara de retroceso.

Seguridad:

- ABS con distribución electrónica de frenado.

- Airbags frontales para conductor y acompañante (x2 como mínimo).

- Airbags laterales y de cortina.

- Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pre-tensionador y limitador de fuerza.

- Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3 como mínimo).

- Control de estabilidad.

- Gato hidráulico, cubierta de auxilio y elementos de señalización en emergencias.

- Sistema de control de tracción

Audio y conectividad: Radio AM/FM con conexión inalámbrica.