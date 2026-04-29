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Licitación pública

Municipalidad de Lavalle - Fe de Erratas - Licitación Pública Expte. Nº 14277/2025

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Fe de Erratas

Licitación Pública Expte. Nº 14277/2025 – Res. Nº 431/26

Donde dice: "Apertura el día 07 de mayo de 2026";.

Debe decir: "Apertura el día 19 de mayo de 2026";.

Donde dice: "Venta de pliegos hasta el día 06 de mayo de 2026".

Debe decir: "Venta de pliegos hasta el día 18 de mayo de 2026";.

Lugar, hora y valor de los pliegos. El presente cambio se fundamenta en la necesidad de garantizar el plazo legal de publicidad de 15 días corridos previsto en el Art. 18 de la Ley 4.416.

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