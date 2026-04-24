Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 14277/202 - Resolución Nº 431/26

Municipalidad de Lavalle Llamado a Licitación Pública Expediente Nº 14277/202 - Resolución Nº 431/26

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA URBANIZACIÓN DE Bº GRAL. ACHA”

Presupuesto Oficial: $ 100.009.834,10

Apertura: 07 de Mayo de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 500.000,00