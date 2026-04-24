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Licitación pública

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 14277/202 - Resolución Nº 431/26

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 14277/202 - Resolución Nº 431/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente Nº 14277/202 - Resolución Nº 431/26

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA URBANIZACIÓN DE Bº GRAL. ACHA”

Presupuesto Oficial: $ 100.009.834,10

Apertura: 07 de Mayo de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 500.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 06 de Mayo de 2026, a las 12:00hs.

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