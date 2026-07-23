Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública Expediente N° 14914/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N° 14914/2025 - Resolución N° 725/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 14914/2025 - Resolución N° 725/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA P/ CONSTRUCCIÓN CORDÓN, CUNETA, BANQUINA EN Bº SOLARES, TULUMAYA”
Presupuesto Oficial: $ 15.400.000,00
Apertura: 12 de Agosto de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 11 de Abril de 2026, a las 12:00 Hs.