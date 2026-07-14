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Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº1086/2026

Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº1086/2026

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Municipalidad de Godoy Cruz

Licitación Pública Nº1086/2026

Expediente Nº2026/1287/S1-GC

SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

FECHA DE APERTURA: 10/08/2026 HORA: 10:00

LUGAR DE APERTURA: PERITO MORENO 72 GODOY CRUZ

PRESUPUESTO OFICIAL: $14.439.559.012,27.-

VALOR DEL PLIEGO: $14.439.559.-

ASUNTO: “COMPLEJO ARIZU: PROYECTO DE LA CIUDAD DEL VINO Y PROYECTO DE ESTACIONAMIENTO”

Consulta y venta de pliegos: Dirección de Compras, Perito Moreno 72 Godoy Cruz. 0261-4133166/ 4133049

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