Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº1086/2026
Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº1086/2026
Municipalidad de Godoy Cruz
Licitación Pública Nº1086/2026
Expediente Nº2026/1287/S1-GC
SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ
FECHA DE APERTURA: 10/08/2026 HORA: 10:00
LUGAR DE APERTURA: PERITO MORENO 72 GODOY CRUZ
PRESUPUESTO OFICIAL: $14.439.559.012,27.-
VALOR DEL PLIEGO: $14.439.559.-
ASUNTO: “COMPLEJO ARIZU: PROYECTO DE LA CIUDAD DEL VINO Y PROYECTO DE ESTACIONAMIENTO”
Consulta y venta de pliegos: Dirección de Compras, Perito Moreno 72 Godoy Cruz. 0261-4133166/ 4133049