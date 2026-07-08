Municipalidad de Tunuyán: Licitación Pública N° 2604
Municipalidad de Tunuyán: Licitación Pública N° 2604
Municipalidad de Tunuyán
Licitación Pública N° 2604
La Municipalidad de Tunuyán llama a licitación pública el día 24 DE JULIO DE 2026 a la hora 10:00, con el objeto de “CONTRATAR MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL EN EL EX CUADRO DE LA ESTACIÓN DE TUNUYÁN, de conformidad con los antecedentes legales y técnicos obrantes en EXPTE. Nº 5459/2026.
VALOR DEL PLIEGO: $ 36.000,00.-
PRESPUESTO OFICIAL: $ 36.895.938,93.-
CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros Municipalidad de Tunuyán. Sito en Calles República de Siria y Alem de la Ciudad de Tunuyán, Mail: [email protected] o ingresando a través de la WEB en www.compras.mendoza.gov.ar , C.U.C. 617 y el Número de Licitación .