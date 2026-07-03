Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6768/2025 – Resolución Nº 762/26

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Municipalidad de Lavalle Llamado a Licitación Pública Expediente Nº 6768/2025 – Resolución Nº 762/26 “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA P/CONSTRUCCIÓN NICHOS EN COSTA DE ARAUJO”

Presupuesto Oficial: $ 19.350.000,00

Apertura: 24 de Julio de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 100.000,00