Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6768/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6768/2025 – Resolución Nº 762/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 6768/2025 – Resolución Nº 762/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA P/CONSTRUCCIÓN NICHOS EN COSTA DE ARAUJO”
Presupuesto Oficial: $ 19.350.000,00
Apertura: 24 de Julio de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 23 de Julio de 2026, a las 12:00hs.