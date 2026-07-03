Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 6476/2026
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 6476/2026 – Resolución Nº 724/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 6476/2026 – Resolución Nº 724/26
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/EJECUCIÓN DE VEREDAS EN LOTEO LUCONI, TRES DE MAYO”
Presupuesto Oficial: $ 8.853.375,00
Apertura: 22 de Julio de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 21 de julio de 2026, a las 12:00hs.