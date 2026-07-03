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Licitación pública

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 6476/2026

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 6476/2026 – Resolución Nº 724/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente Nº 6476/2026 – Resolución Nº 724/26

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/EJECUCIÓN DE VEREDAS EN LOTEO LUCONI, TRES DE MAYO”

Presupuesto Oficial: $ 8.853.375,00

Apertura: 22 de Julio de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 21 de julio de 2026, a las 12:00hs.

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