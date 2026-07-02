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Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6768/2025

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6768/2025 – Resolución Nº 762/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente Nº 6768/2025 – Resolución Nº 762/26

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA P/CONSTRUCCIÓN NICHOS EN COSTA DE ARAUJO”

Presupuesto Oficial: $ 19.350.000,00

Apertura: 24 de Julio de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 100.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 23 de Julio de 2026, a las 12:00hs.

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