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Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1039

Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1039

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Municipalidad de Las Heras

Licitación Pública N° 1039

EXPEDIENTE: 9798-EE-2026

OBJETO: Compra de equipamiento informático para Data-center

DESTINO: Dirección de Modernización

FECHA DE APERTURA: 22 de julio de 2026, a las 10hs.

LUGAR DE APERTURA: Dirección de Licitaciones y Contrataciones

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 236.523.857,18

VALOR DEL PLIEGO: $ 236.400,00

CONSULTAS -

Dirección de Licitaciones y Contrataciones - Municipalidad de Las Heras – San Miguel

y Rivadavia – Las Heras – Mendoza – Tel (261) 598 6230 - (261) 752 9522 Horario de

8 a 14hs.

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