Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1039
Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1039
Municipalidad de Las Heras
Licitación Pública N° 1039
EXPEDIENTE: 9798-EE-2026
OBJETO: Compra de equipamiento informático para Data-center
DESTINO: Dirección de Modernización
FECHA DE APERTURA: 22 de julio de 2026, a las 10hs.
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Licitaciones y Contrataciones
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 236.523.857,18
VALOR DEL PLIEGO: $ 236.400,00
CONSULTAS -
Dirección de Licitaciones y Contrataciones - Municipalidad de Las Heras – San Miguel
y Rivadavia – Las Heras – Mendoza – Tel (261) 598 6230 - (261) 752 9522 Horario de
8 a 14hs.