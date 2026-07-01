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Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1038

Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1038

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Municipalidad de Las Heras

Licitación Pública N° 1038

EXPEDIENTE: 8754-EE-2026

OBJETO: Alquiler de un predio para el funcionamiento de la playa de secuestros de la Municipalidad de Las Heras – Secretaría de Seguridad Ciudadana.

DESTINO: Secretaría de Seguridad Ciudadana

FECHA DE APERTURA: 14 de julio de 2026, a las 10hs.

LUGAR DE APERTURA: Dirección de Licitaciones y Contrataciones

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 136.800.000,00

VALOR DEL PLIEGO: $ 136.700,00

CONSULTAS: Dirección de Licitaciones y Contrataciones - Municipalidad de Las Heras – San Miguel y Rivadavia – Las Heras – Mendoza – Tel (261) 598 6230 - (261) 752 9522. Horario de 8 a 14hs.

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