Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1038
Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1038
Municipalidad de Las Heras
Licitación Pública N° 1038
EXPEDIENTE: 8754-EE-2026
OBJETO: Alquiler de un predio para el funcionamiento de la playa de secuestros de la Municipalidad de Las Heras – Secretaría de Seguridad Ciudadana.
DESTINO: Secretaría de Seguridad Ciudadana
FECHA DE APERTURA: 14 de julio de 2026, a las 10hs.
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Licitaciones y Contrataciones
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 136.800.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 136.700,00
CONSULTAS: Dirección de Licitaciones y Contrataciones - Municipalidad de Las Heras – San Miguel y Rivadavia – Las Heras – Mendoza – Tel (261) 598 6230 - (261) 752 9522. Horario de 8 a 14hs.