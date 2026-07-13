Municipalidad de Las Heras: Dejase sin efecto el Llamado a Licitación Pública 1034

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Municipalidad de Las Heras Dejase sin efecto el Llamado a Licitación Pública 1034, tramitada por Expediente: 4487-EE-2026- OBJETO: Servicio integral de gestión, emisión, venta y validación de tickets y/o entradas para eventos y espacios de interés cultural del municipio.

DESTINO: Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica.

CON FECHA DE APERTURA PREVISTA PARA EL 13/07/2026- 10hs, en la Dirección de Licitaciones y Contrataciones.