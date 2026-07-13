Municipalidad de Las Heras: Dejase sin efecto el Llamado a Licitación Pública 1034
Municipalidad de Las Heras: Dejase sin efecto el Llamado a Licitación Pública 1034
Municipalidad de Las Heras
Dejase sin efecto el Llamado a Licitación Pública 1034, tramitada por Expediente: 4487-EE-2026-
OBJETO: Servicio integral de gestión, emisión, venta y validación de tickets y/o entradas para eventos y espacios de interés cultural del municipio.
DESTINO: Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica.
CON FECHA DE APERTURA PREVISTA PARA EL 13/07/2026- 10hs, en la Dirección de Licitaciones y Contrataciones.
CONSULTAS: Dirección de Licitaciones y Contrataciones - Municipalidad de Las Heras – San Miguel y Rivadavia – Las Heras – Mendoza – Tel (261) 598 6230 - (261) 752 9522 Horario de 8 a 14hs.