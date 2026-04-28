Municipalidad de Lavalle - Fe de Erratas - Licitación Pública Expte. Nº 14277/2025

Municipalidad de Lavalle Fe de Erratas Licitación Pública Expte. Nº 14277/2025 – Res. Nº 431/26

Donde dice: "Apertura el día 07 de mayo de 2026";.

Debe decir: "Apertura el día 19 de mayo de 2026";.

Donde dice: "Venta de pliegos hasta el día 06 de mayo de 2026".

Debe decir: "Venta de pliegos hasta el día 18 de mayo de 2026";.