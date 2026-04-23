Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 14277/202 - Resolución Nº 431/26
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente Nº 14277/202 - Resolución Nº 431/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 14277/202 - Resolución Nº 431/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA URBANIZACIÓN DE Bº GRAL. ACHA”
Presupuesto Oficial: $ 100.009.834,10
Apertura: 07 de Mayo de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 500.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 06 de Mayo de 2026, a las 12:00hs.