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Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1034

Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1034

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Municipalidad de Las Heras

Licitación Pública N° 1034

EXPEDIENTE: 4487-EE-2026

OBJETO: Servicio integral de gestión, emisión, venta y validación de tickets y/o entradas

para eventos y espacios de interés cultural del municipio, organizados, coorganizados o

auspiciados por la Municipalidad de Las Heras, por un periodo de 24 meses.

DESTINO: Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica.

FECHA DE APERTURA: 13 de julio de 2026, A LAS 10hs.

LUGAR DE APERTURA: Dirección de Licitaciones y Contrataciones

VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000

CONSULTAS: Dirección de Licitaciones y Contrataciones - Municipalidad de Las Heras – San Miguel y Rivadavia – Las Heras – Mendoza – Tel (261) 598 6230 - (261) 752 9522. Horario de 8 a 14hs.

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