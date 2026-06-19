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Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1034
Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1034
Municipalidad de Las Heras
Licitación Pública N° 1034
EXPEDIENTE: 4487-EE-2026
OBJETO: Servicio integral de gestión, emisión, venta y validación de tickets y/o entradas
para eventos y espacios de interés cultural del municipio, organizados, coorganizados o
auspiciados por la Municipalidad de Las Heras, por un periodo de 24 meses.
DESTINO: Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica.
FECHA DE APERTURA: 13 de julio de 2026, A LAS 10hs.
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Licitaciones y Contrataciones
VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000
CONSULTAS: Dirección de Licitaciones y Contrataciones - Municipalidad de Las Heras – San Miguel y Rivadavia – Las Heras – Mendoza – Tel (261) 598 6230 - (261) 752 9522. Horario de 8 a 14hs.