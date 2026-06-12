Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 1463/2026
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 1463/2026 - Resolución N° 573/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 1463/2026 - Resolución N° 573/26
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/ TAREAS VIALES EN TULUMAYA Y COSTA DE ARAUJO”
Presupuesto Oficial: $ 6.927.500,00
Apertura: 03 de Julio de 2026 a las 09:00 Hs.
Valor del Pliego: $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 02 de julio de 2026, a las 12:00 hs.