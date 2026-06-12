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Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 1463/2026

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 1463/2026 - Resolución N° 573/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente N° 1463/2026 - Resolución N° 573/26

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/ TAREAS VIALES EN TULUMAYA Y COSTA DE ARAUJO”

Presupuesto Oficial: $ 6.927.500,00

Apertura: 03 de Julio de 2026 a las 09:00 Hs.

Valor del Pliego: $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 02 de julio de 2026, a las 12:00 hs.

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