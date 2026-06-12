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Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 14978/2025

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 14978/2025 - Resolución N° 526/26

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente N° 14978/2025 - Resolución N° 526/26

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE CORDÓN, CUNETA, BANQUINA, EN CALLE PÚBLICA DE Bº SOLARES, ENTRE CALLE GLORIA E IRIGOYEN”

Presupuesto Oficial: $ 18.305.193,60

Apertura: 06 de Julio de 2026 a las 09:00 Hs.

Valor del Pliego $ 100.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 03 de Julio de 2026, a las 12:00 hs.

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