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Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 14978/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 14978/2025 - Resolución N° 526/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 14978/2025 - Resolución N° 526/26
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE CORDÓN, CUNETA, BANQUINA, EN CALLE PÚBLICA DE Bº SOLARES, ENTRE CALLE GLORIA E IRIGOYEN”
Presupuesto Oficial: $ 18.305.193,60
Apertura: 06 de Julio de 2026 a las 09:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 03 de Julio de 2026, a las 12:00 hs.