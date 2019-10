La maratón de Valencia tomará medidas legales contra los corredores tramposos

Finalmente se tomaran duras medidas legales contra falsificadores y corredores que no cumplan las normas en la Maratón de Valencia, como así en en el resto de las pruebas. Se busca evitar problemas durante la carrera a los participantes, que cumplen con las normas.

Un cambio que tiene el objetivo principal de que los participantes se inscriban de la forma correcta para garantizar los servicios que se ofrecen y así evitar los problemas que pueden causar tanto a la organización de la carrera como a los participantes.

“Dado el grave perjuicio que ello ocasionaría a la Organización y a los demás corredores de la prueba, en caso de acceder a la prueba infringiendo las condiciones de acceso establecidas o se cometiera cualquier irregularidad, la Organización se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas, de conformidad con la legislación que resulte aplicable”, se puede leer en sus reglas. “En ese sentido, se iniciarán las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan para exigir la responsabilidad del infractor”.

Maratón Valencia estrecha el cerco a los tramposos

Las acciones legales se pondrán en acción cuando algún corredor cumpla algunas de las irregularidades que la organización ha detallado con precisión en su reglamento. “No estar inscripto en la prueba y, por tanto, no disponer de dorsal/chip para participar en la prueba; correr con el dorsal/chip de un tercero (sin haber realizado el cambio de titularidad o llevándolo oculto); correr con un dorsal/chip que no se corresponda con el de la prueba; correr con un dorsal/chip falsificado (documento fotocopiado o que imite el dorsal)”.

Hace varias semanas el Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP comunicaban que, para la edición de 2019, se comprometían a no invitar a atletas de élite que hayan sido sancionados en el pasado por dopaje y además donarán 25.000€ para hacer controles sorpresa.

Corredores tramposos

"Los "corredores infractores" recibirán las notificaciones y/o emplazamientos de los procedimientos en los que se juzgarán sus posibles responsabilidades, para que sean parte de los mismos".En caso de que se tenga conocimiento de la infracción con posterioridad a la celebración de la prueba, se iniciarán las acciones oportunas en el momento en el que se tenga conocimiento de la infracción