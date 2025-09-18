iOS 26: cómo actualizar tu iPhone con el nuevo sistema operativo

Este lunes, Apple lanzó iOS 26 , la nueva versión de su sistema operativo. Se trata de una actualización de software gratuita que estará disponible para todos aquellos usuarios que tengan dispositivos compatibles. En este sentido, muchos de ellos ya se preguntan cómo actualizar el iPhone .

Esta nueva actualización introduce un diseño translúcido y dinámico y muchas versiones mejoradas. La principal novedad visual tiene que ver con “Liquid Glass”, un rediseño que actualiza la interfaz de usuario con un nuevo lenguaje inspirado en VisionOS, que busca unificar todas las plataformas de Apple bajo elementos que replican propiedades del cristal, como la transparencia y el reflejo de la luz. La navegación se vuelve más fluida y dinámica, con elementos translúcidos que ocultan el contenido de manera sutil. La barra de tareas y las ventanas flotantes se adaptan dinámicamente al contenido, y los iconos cambian según el modo oscuro, claro o el nuevo modo translúcido.