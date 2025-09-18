Dispositivos|
iOS 26: cómo actualizar tu iPhone con el nuevo sistema operativo
Apple lanzó su nuevo sistema operativo y muchos usuarios de iPhone deberán actualizar sus dispositivos. ¿Qué modelos son compatibles?
Este lunes, Apple lanzó iOS 26, la nueva versión de su sistema operativo. Se trata de una actualización de software gratuita que estará disponible para todos aquellos usuarios que tengan dispositivos compatibles. En este sentido, muchos de ellos ya se preguntan cómo actualizar el iPhone.
Esta nueva actualización introduce un diseño translúcido y dinámico y muchas versiones mejoradas. La principal novedad visual tiene que ver con “Liquid Glass”, un rediseño que actualiza la interfaz de usuario con un nuevo lenguaje inspirado en VisionOS, que busca unificar todas las plataformas de Apple bajo elementos que replican propiedades del cristal, como la transparencia y el reflejo de la luz. La navegación se vuelve más fluida y dinámica, con elementos translúcidos que ocultan el contenido de manera sutil. La barra de tareas y las ventanas flotantes se adaptan dinámicamente al contenido, y los iconos cambian según el modo oscuro, claro o el nuevo modo translúcido.
¿Qué iPhone son compatibles con esta nueva actualización?
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2da generación en adelante)
¿Cómo actualizar el iPhone?
- Entra en la aplicación de Ajustes.
- Pulsa en la opción General.
- Selecciona Actualización de software.
- El iPhone buscará actualizaciones automáticamente. Si hay una disponible, pulsa en Actualizar para iniciar la descarga e instalación.