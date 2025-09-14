Final Cut Camera 2.0: ¿para qué sirve la nueva cámara de Apple?

Apple anunció la llegada de Final Cut Camera 2.0 , una app gratuita que transforma al iPhone en una herramienta de grabación más completa para creadores de contenido, periodistas y cineastas. Disponible en la App Store a finales de este mes, esta nueva versión suma funciones que hasta ahora estaban reservadas a equipos profesionales de video.

La gran novedad es que el iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max se convierten en los primeros smartphones capaces de grabar en ProRes RAW , un formato usado en cine y televisión que guarda la información original del sensor de la cámara. ¿Qué significa esto en la práctica? Que ahora es posible editar con mayor libertad, ajustar la exposición o el color sin perder calidad y obtener resultados más cercanos a los de una cámara profesional.

Además, se introduce la grabación de “puerta abierta”, que utiliza todo el sensor para capturar un campo de visión más amplio y flexible. Esto se traduce en imágenes que luego se pueden reencuadrar, estabilizar o adaptar a distintos formatos sin comprometer resolución.

Otra incorporación destacada es Genlock, una función que sincroniza el iPhone con otros equipos de grabación. Para quienes producen con varias cámaras, esta herramienta evita el trabajo extra de alinear tomas manualmente y garantiza que cada fotograma coincida con precisión.

En paralelo, la nueva cámara frontal Center Stage ahora tiene un sensor más grande y cuadrado, con mejor resolución y un campo de visión más amplio. Esto facilita grabar tanto en horizontal como en vertical sin mover el dispositivo, algo útil para quienes crean contenido para redes sociales y plataformas de video.

Antecedentes en el cine y otras utilidades de la Cámara 2.0 de Apple

La película Exterminio sorprendió en la industria al ser filmada íntegramente con un iPhone, demostrando que un dispositivo de uso cotidiano puede alcanzar resultados cinematográficos. Con el apoyo de aplicaciones profesionales y accesorios específicos, el equipo de producción logró escenas con estética de gran formato, consolidando al smartphone como una herramienta viable para proyectos audiovisuales de alto nivel. Final Cut Camera 2.0 no solo es para cineastas. Los ajustes manuales como balance de blancos, enfoque o ISO ayudan a cualquier usuario a experimentar con mayor control sobre la imagen. Además, se integra con Final Cut Pro en iPad, lo que permite armar producciones multicámara en vivo con un par de toques.