Apple declara 'obsoletos' a uno de los iPhone más icónicos y populares de su historia

Apple acaba de presentar sus nuevos iPhone 17, y bajo toda esta emoción, también llegó el turno de las malas noticias: acaba de incluir a uno de sus iPhone más icónicos a la lista de “ obsoletos ” o “vintage”.

Este equipo no es otro que el iPhone 8 Plus , presentado en 2017 como el último teléfono de Apple en incorporar un botón físico y Touch ID. Este paso al retiro cierra una etapa para uno de los modelos más icónicos de la compañía de Cupertino.

Apple actualizó la lista de equipos “vintage” y “obsoletos”, con el iPhone 8 Plus entre los más destacados.

La compañía establece dos categorías claras: los equipos “vintage” son aquellos que dejaron de venderse hace más de cinco años, pero menos de siete, y aún pueden recibir algún tipo de soporte. En cambio, los “ obsoletos ” superan los siete años y pierden cualquier posibilidad de reparación o actualización oficial.

El ejemplo más claro es el MacBook Air de 11 pulgadas, que ahora entra de lleno en la lista de dispositivos antiguos. Llegó en 2010 como el portátil más ligero de Apple y se mantuvo hasta 2016, conquistando a quienes priorizaban portabilidad sobre potencia.

iPhone Obsoletos - Interna 2 Todos los dispositivos de Apple llegan a este punto tarde o temprano, aunque muchos sigan funcionando con normalidad. shutterstock.com

iPhone 8 Plus: el último con botón físico

El iPhone 8 Plus no desaparece de golpe, pero su ingreso en la categoría vintage limita las reparaciones oficiales. Según explica HDBlog en su página, todavía hay esperanza de obtener soporte en centros autorizados, siempre que existan piezas disponibles.

Con este modelo, Apple cerró la era de los iPhone con Touch ID frontal. Fue el dispositivo de transición antes de dar paso a la línea X, que introdujo el Face ID como nuevo estándar. ¿Quién no recuerda la comodidad de desbloquear el teléfono con un solo toque?

iPhone Obsoletos - Interna 3 El iPhone 8 Plus fue el último modelo con botón de inicio físico y Touch ID. shutterstock.com

Un ciclo inevitable para los iPhone

El caso del iPhone 8 Plus se suma a una lista creciente de dispositivos históricos. El año pasado, el iPhone 5s se convirtió en el primer modelo con Touch ID declarado obsoleto. Como recuerdan desde Apple, todos los productos terminan alcanzando esta etapa, sin importar cuán populares hayan sido.