Guaymallén se convierte en una fábrica de sueños: llega una nueva edición de Cuna de Campeones

Este fin de semana, el estadio cubierto del Polideportivo de Guaymallén volverá a convertirse en ese escenario que reune ilusión con realidad. Será en la séptima edición de Cuna de Campeones , el festival organizado por la Promotora Pandolfino que ya se ganó un lugar de privilegio dentro del calendario deportivo mendocino.

Cuando las luces se enciendan y el primer campanazo rompa el silencio, habrá mucho más en juego que una victoria. Habrá historias de sacrificio, meses de entrenamiento y la oportunidad de seguir creciendo dentro de un deporte que exige tanto como entrega.

Uno de los grandes focos de atención estará puesto sobre Abraham Buonarrigo . El campeón Cono Sur AMB de los semipesados volverá a subir al cuadrilátero con la responsabilidad que implica ser una de las principales figuras del boxeo provincial. Con 16 triunfos y 13 nocauts en su carrera, el mendocino buscará imponer su potencia frente al cordobés Martín Ezequiel Bulacio en un combate pactado a ocho asaltos que promete emociones desde el primer intercambio.

Pero si hay una figura que representa el presente y el futuro del boxeo femenino mendocino, esa es Brisa Alfonzo. Campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma , llegará al Poliguay con el respaldo de una trayectoria en constante crecimiento. Su enfrentamiento ante la bonaerense Nicole Heliana Morales aparece como otro de los duelos estelares de una velada que tendrá a las mujeres ocupando un lugar central.

La programación profesional también tendrá a Edilberto Fernández buscando seguir construyendo su camino. El semipesado mendocino enfrentará a Juan Figueroa en una pelea que puede resultar determinante para sus aspiraciones dentro de la categoría.

Sin embargo, Cuna de Campeones no se explica solamente por los nombres consagrados. La esencia del festival está en brindarles espacio a quienes buscan abrirse camino. Por eso, la noche también contará con las presentaciones de Damián Castro, Lautaro González y David Monti, tres pugilistas locales que intentarán aprovechar la vidriera para seguir creciendo en el profesionalismo.

Los campeones del futuro se verán en Guaymallén

Será una gran jornada de box en el Poliguay. Prensa Pandolfino

Y como ocurre en cada edición, el corazón del evento volverá a latir en las peleas amateurs. Allí estarán los jóvenes que sueñan con convertirse algún día en protagonistas de las peleas principales, recorriendo el mismo camino que alguna vez iniciaron los campeones que hoy encabezan la cartelera.

La velada contará además con la presencia de personalidades invitadas, entre ellas los influencers FMK, Caro Domenech y Santiago Sáez, además de referentes del deporte mendocino que acompañarán una propuesta que sigue ganando relevancia año tras año.

Con transmisión de Canal Siete, respaldo institucional y una cartelera que combina experiencia, talento y proyección, Cuna de Campeones VII vuelve a presentar mucho más que una noche de boxeo. Presenta una oportunidad para ver de cerca cómo nacen las próximas historias del deporte mendocino.

Porque antes de cada campeón hubo una noche como esta. Y el sábado, en el Poliguay, varios intentarán escribir la próxima.