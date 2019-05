.

¡Últimos días para aprovechar ALMAlbec!

ALMAlbec

Este domingo 12 de mayo finaliza el festival enogastronómico que promueve las industrias gastronómica, turística y vitivinícola. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un menú maridado con malbec en distintos restaurantes de la ciudad. Hay opciones de diferentes rangos de precio y de variados estilos gastronómicos. Podes reservar a través de la Guía Mendoza Gourmet. Entrá a este link para conocer los locales adheridos: http://almalbec.com/restaurantes/

Lagarde - Menú de Otoño en Fogón

Paso II- Bodega Lagarde

El menú de otoño de Fogón, Cocina de Viñedo, restaurante de Bodega Lagarde, presentará unicamente platos calientes y reconfortantes, en los cuales participarán ingredientes de distinas partes de La Patagonia: langostinos de Comodoro Rivadavia, carne de La Pampa y queso gorgonzola de Neuquén. La experiencia será completada con cinco vinos de la casa. Fogón abre todos los días, inclusive los feriados, al mediodía. Hay dos opciones de experiencia gastronómica: el Menú de Maridaje, que incluye siete pasos y cinco vinos ($1700), y el Menú Ejecutivo, de cuatro pasos, que viene con tres vinos ($2500). Para info y reservas: restaurant@lagarde.com.ar, o llamando al (+54 261) 498-5185. También podés hacerlo a través de la Guía Mendoza Gourmet.

M.E.S.A de Otoño

Mesa de estación de otoño: batatas,nueces,mandarinas y hongos.

¡Ya empezó la Mesa de Otoño! Del martes 7 al lunes 13 de mayo, el ciclo gastronómico de A.C.E.L.G.A que busca concientizar sobre la importancia de comer productos de temporada, vuelve a más de 80 restaurantes de todo el país. Se servirán platos especiales que tendrán como protagonista a las batatas, las mandarinas, las nueces y los hongos. Entrá a la página de M.E.S.A para conocer los restaurantes participantes: https://www.mesadeestacion.com.ar/

Come Wine With US toma la esencia de New Orleans en NOLA Buenos Aires

#CWWU

Come Wine With Us es un evento social de vinos por copa y tapas realizado por las sommeliers Sorrel Moseley-Williams y Eugenia Villar. En cada evento se arma una carta con más de 10 etiquetas para que educar a los asistentes sobre diversidad de vinos que ofrece nuestro país. El motto es: "que el vino nos una". El próximo 13 de mayo a las 18hs, se realizará un nuevo encuentro en NOLA Gastro Pub & Cocina Cajun, que ofrecerá sus platos clásicos del sur estadounidense, incluyendo la delicia Gumbo, preparada por la cocinera Liza Puglia. La banda de jazz del músico Fernando Montardit animará el ambiente desde las 20 hs. Más info en facebook: Come Wine With Us BA

Cocina de estancia- Día de Campo en Estancia La Alejandra

Estancia La Alejandra

Estancia La Alejandra, abre las puertas de su cocina con una propuesta de Día de Campo para disfrutar de aromas y sabores con el imponente paisaje de La Carrera. Será este domingo 12 de mayo a partir de las 12 hasta las 17 hs. El menú constará de 8 pasos y tendrá un precio por persona de $1200, con copa de vino de bienvenida. Consultar por menú vegetariano y de niños (valor: $550). Más info y reservas: reservas@estancialaalejandra.com.ar

Whatsapp +54 9 261 5359205 / +54 9 2622 6059

Ciclo Entre Copas en Sheraton Mendoza

Ciclo Entre Copas-Alejandro Sejanovich

Alejandro “Colo” Sejanovich fue protagonista de una nueva edición del famoso ciclo mensual que realiza el hotel cinco estrellas. En el mismo se invitan figuras destacadas de la enología, para que presenten cinco vinos de su autoría y relaten anécdotas interesantes de su elaboración generando así, una cena distendida y divertida. Además, se presentan cinco pasos, ideados por el Chef Ejecutivo, Martín Chacón, para acompañar los vinos elegidos.