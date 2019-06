Uno de los mejores restaurantes de Mendoza es de cocina india

En pocos restaurantes del centro de Mendoza se come tan bien como en este bello lugar. Por eso en la crítica de hoy quiero recomendarlo especialmente.

.

Las claves

. El chef es de Nepal pero radicado en India por varias décadas. Luego vivió en Santiago de Chile.

. Los propietarios son seis mendocinos, todos vegetarianos y practicantes de yoga. Solo uno conoce India.

. El local, una bella casa antigua frente a Plaza Italia muy bien ambientada.

. Los productos utilizados en su cocina, casi todos importados.

. Si bien en India las vacas son sagradas, no toda la cocina es sin carnes. En este restaurante han preferido ofrecer comida ovo lácteo vegetariana.

.

Lo primero que muchos nos preguntamos es qué significa Mumbai Masala. Averigüé. Masala es una “mezcla de especias”, y en India las hay de diferentes nombres y combinaciones.. Mumbai, es la ciudad más poblada de India. Supongo que entonces Mumbai Masala debe ser la mezcla típica de Mumbai.

Espero que los curiosos se queden a leer la nota completa, sobre todos aquellos desconfiados o de un gusto ”tradicional” que le temen a lo desconocido, a lo “exótico” o a los platos vegetarianos.

.

Derribando mitos

El primer prejuicio: “la cocina india es muy picante. El segundo: “es demasiado especiada”. El tercero: “todo sabe igual”.

La verdad, es que yo no he visitado India, por lo cual no podría afirmarlo ni negarlo. Pero esas son las ideas que muchos tenemos o los comentarios que hemos escuchado alguna vez. Lo que sí puedo afirmar, es que la cocina de Mumbai Masala es picante solo si la pedís picante, si no, no. Y es especiada, pero no exageradamente, sino que es elegante, sutil, y cada plato bien diferenciado del otro. Y con seguridad, no saben todos los platos igual.

.

Otra idea que anda dando vueltas por nuestras cabezas: “con las verduritas me quedo con hambre”. Falso, en Mumbai. Depende qué verduritas, preparadas de qué modo, y qué cantidad. Soy de “buen comer” y las tres veces que visité este lugar todos salimos felices y regordetes.

Dicho esto, fundamental para que los temerosos se animen, paso a comentar otro punto importante. El modo de comer en India es diferente al nuestro. No solo los productos, sino también las elaboraciones, la mesa, “los pasos”, etc. Por eso, es importante sacarnos los “clichés” de la cabeza y dejarnos llevar por lo que tienen para ofrecernos.

.

La Carta

Lo que vas a encontrar en Mumbai Masala son algunos platos pequeños como para picar: samosas (empanadas de papa), croquetas, y arrollados. El principal consiste en un combo formado por un plato (curris, albóndigas, vegetales o quesos en diferentes salsas) con un tipo de pan y uno de arroz elegidos por el comensal de una extensa lista.

También hay algunos postres indios, y un flan con dulce de leche que desentona completamente con el resto, pero supongo lo habrán incorporado en la carta a pedido del público (¿o se comerá flan con dulce de leche en India?).

Recientemente han incorporado desayunos y meriendas, con pastelería india.

Las bebidas

Hay carta de vinos, y además limonada, gaseosas, cerveza, y té.

Qué pedimos

Un menú “de mediodía” (no es el ejecutivo) que sale $390*. Incluye una samosa (empanada de papa y arvejas con especias) de entrada, y un combo de tres partes compuesto por un arroz, un pan y un principal a elección, este último a elegir en una lista acotada que no contiene hongos ni quesos. Para acompañar una limonada.

También pedimos un menú “de pasos” más completo, con una degustación de tres entradas, un principal con pan y arroz a libre elección, postre y té, por $650*

No incluye bebidas, pero pedí una copa de rosé ($120*)

.

Degustación de entradas: Samosas (con la masa muy finita), Alu Tikki (croquetas de papas molidas, garam masala, cilantro, cebolla, rebozadas en pan rallado) y Manchurian (albóndigas de verdura). Con una salsita con salsa de tomate, albahaca, ají y ajo.

.

Uno de los principales fueron unas papas fritas. Pero unas muy particulares, Estaban rellenas con queso rallado, y en una salsa de tomates, cebolla y garam masala. El plato se llama Dum Aloo.

.

El otro principal fue Malai Kofta, unas albóndigas de verdura, papa rallada y queso, en salsa de coco.

.

Los arroces que elegimos para acompañar fueron un Basmati con finas hierbas de la India, y un Biryani (de grano largo acompañado con vegetales).

.

Los panes: un Til Naan (con semillas de sésamo) y un Pudina Paratha (con menta).

.

De postre un Gulab Jamun, a base de tres leches, con helado de vainilla, con coco y almendras. Para terminar un te chai, con jenjibre, menta y cardamomo.

.

Pulgar para arriba

. Los sabores. Fui feliz.

. Los puntos de cocción del arroz.

. Muy lindo el diseño de interiores y la ambientación en general

. Música india pop muy suave

. Baño impecable

. Las copas, preciosas, de cristal

. Benjamín, un capo (el joven camarero) que se sabía a la perfección los nombres y composición de los platos.

. Salsas picantes adicionales (para el que gusta del picante). Nos trajeron dos, una con sésamo, tomate, ajo y ají, y otra que se llama "Trompa" más intensa.

. Copa de cristal o vidrio

. Mesas cómodas

Pulgar para abajo

. En esta ocasión algunos de los panes estaban con mucho aceite y un poquito pasados de cocción

. Me sirvieron la copa de vino completa sin preguntarme si quería probarlo antes.

Un deseo

. Que vaya más gente al mediodía. Cuando yo fui solo habían dos mesas más.

. Que ofrezcan más variedad de vino por copa

.

Conclusión

Una propuesta original para la oferta de Mendoza que crea cultura gastronómica y nos invita a viajar sin salir de nuestra ciudad. Ricos sabores, diferentes a lo que estamos acostumbrados. Variedad de texturas, muchos vegetales, cremas, salsas, especias, arroces… una fiesta para el paladar. Y por un precio muy accesible. Excelente relación precio – calidad. Hasta los más “omnívoros” o “carnívoros” (conozco varios) han caído rendidos ante el poder veggie del chef importado de India.

Voy a contradecir a Joaquín Sabina, que dijo “al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”. A Mumbai Masala volveré siempre que tenga sus puertas abiertas.

. Dirección: San Lorenzo 656, Mendoza.

. Teléfono: 0261 566 9451

. Días y horarios de atención: martes a sábados de 10 a 15 hs, y de 20 a 23:30 hs. Domingos de 12 a 15 hs.

. Formas de pago: efectivo y tarjetas

. Comidas: desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.

. Alimentación especial: opciones para celíacos

. Menú ejecutivo: martes a viernes mediodía - $350* Incluye un principal (entre 3 opciones) y una limonada. Si no, menú "mediodía" $390* con entrada y más opciones de principal.

. Climatización: calefacción y aire acondicionado

. Mesas al aire libre

. Wine friendly: vino por copa ($120*). Descorche $150. Sommelier.

. Work friendly: wifi y tomacorrientes para cargadores.

. Baño para personas con discapacidad

. Nombre del chef: Nara Bahadur Kata Gual

. Total consumido: $1.160* entre 2 personas

*Precios junio 2019

.

Los restaurantes, bares y demás negocios gastronómicos no pagan por aparecer en la sección “Recomendados” de Food Lovers. Esta crítica gastronómica fue realizada por la periodista Alicia Sisteró, editora de Food Lovers, quien pagó la cuenta por la consumición.

Por Alicia Sisteró

Twitter @aliciasistero - Instagram @aliciasistero - Facebook /aliciasistero.gastronomica