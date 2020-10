A dónde salir a festejar el Día de la Madre en Mendoza

Si te interesa comunicar tus eventos o novedades, o querés que visitemos tu restaurante, escribinos a agendagastronomica@mdzol.com o a publicidad@mdzol.com

Reabre Casa del Visitante con la cocina de Emma

A partir del sábado 12 de septiembre, el restaurante de Bodega Santa Julia volverá a estar abierto para los almuerzos del fin de semana, con una propuesta basada en las recetas del libro “La cocina de Emma”. Este domingo es una oportunidad ideal para festejar el Día del a Madre. Luego de reabrir sus puertas a comienzos de julio para las Tardes de Té y el Picnic en sus jardines, Casa del Visitante extenderá su propuesta a los almuerzos de los fines de semana. La experiencia para todos los residentes de Mendoza será un nuevo menú exclusivamente basado en el libro “La Cocina de Emma”, que contiene una recopilación de tradicionales recetas de Emma Zuccardi, fundadora de la bodega familiar junto con su esposo, el Ing. Alberto Zuccardi. Se trata de una propuesta que refleja los gustos y sabores de una familia mendocina, por eso, el menú que constará de tres pasos incluirá una entrada basada en algunas conservas, croquetas de arroz y pascualina de alcauciles; 3 opciones de principal (pastel de papas, pollo a la sal, ñoquis de espinaca y ricota); y postre (quesos y dulces). Abierto sábados y domingos al mediodía, para almuerzo en restaurant y picinic en jardines; tardes de té de 17:30 a 19:30 hs. Siempre con reserva previa. Costo por persona del menú de almuerzo, sin vino: $ 1.800 Opciones de vino a la carta o de maridaje sugerido con vinos de Bodega Zuccardi Valle de Uco. Tel: (0261) 441-0000 / reservas@familiazuccardi.com / www.casadelvisitante.com.ar

Festejá el Día de la Madre en Bodega Vistandes



Bodega Vistandes, está ubicada a 20 minutos del centro de Mendoza. Allí, con una vista maravillosa, te esperan para disfrutar de una variado menú a la carta que incluye opciones veganas, vegetarianas, y sin TACC. Hay menú infantil. Este domingo festejamos el día de la madre con 3 opciones de menú para agasajar a mamá. Otra alternativa es optar por la experiencia CHILL & WINE, por $750, que incluye degustación de vinos maridado con quesos guiada por sommeliers, y el pack degustación también incluye un vino joven y una picada para 2 personas en un picnic relajado, rodeado de viñas, en los jardines de la bodega. Ubicada en la esquina de Carril Urquiza y Ruta 60, en Cruz de Piedra, Maipú, abren hasta las 19 hs. Todas las propuestas se realizan con cumplimiento estricto de protocolo COVID-19. Reservas y consultas al 2612189744, info@vistandes, Instagram: Vistandes_bodega . Más info en Guía Mendoza Gourrmet.

Casa Vigil en Bodega El Enemigo abre este viernes, sábado y domingos al mediodía

En Casa Vigil Bodega el Enemigo te esperan esta fin de semana (viernes, sábado y domingo al mediodía) y redoblan la apuesta gastronómica. Tienen un menú de 7 pasos por $2500* peos y uno de 9 pasos por $3200* siempre con los vinos "El Enemigo" de Ale Vigil que hacen única la experiencia. Exquisitas opciones veganas, vegetarianas, para celíacos y menú infantil. Reservas al tel. +54 9 261 341 1729 y en este link de Guía Mendoza Gourmet.

¡Reservar online es muy fácil! Hacelo con la App de Guía Mendoza Gourmet

En Guía Mendoza Gourmet vas a encontrar cientos de restaurantes para salir a comer en forma segura. Muchos ofrecen mesas al aire libre y están atendiendo al público aplicando todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades en esta situación de pandemia. En el perfil de cada restaurante, vas a poder identificar si tiene o no mesas al aire libre con el ícono de la sombrilla. Y también otros servicios están claramente identificados: ambiente climatizado, seguridad, cava, vino por copa, juegos o sillas para niños, opciones para celíacos, etc. Recordá que al reservar, inmediatamente recibís un mail de confirmación de la reserva para poder circular. Registrate en la Guía, ya sea en la web http://guiamendozagourmet.com/ o bajate la App para Android en este link o para iOS en este link. Para enterarte de las promociones y descuentos, seguí a #LaGuía en Instagram!

Picadas con fiambres, quesos y productos premium en La Charcutería de Casa Vigil

La Charcutería de Casa Vigil llega con excelentes quesos y fiambres, además de productos regionales premium con muy buenos precios para todos. La idea es proporcionar picadas de gran nivel con productos artesanales de Tandil, La Ventana, Córdoba y Santa Fe, además de los de elaboración propia. Los mendocinos ya pueden disfrutar de distintas alternativas de picadas a precios accesibles para degustar con vinos y cervezas en compañía de la familia y los amigos. Contacto y pedidos: Palmares 261 616 9974 - Centro de Mendoza 261 338 6365 - Maipú: 261 609 2022. Instagram : @charcuteria.casavigil

La chef lanza su nuevo emprendimiento: "Consentido"

Como muchos de los cocineros en pandemia, Graciela Hisa tuvo que reinventarse y crear un nuevo emprendimiento que supliera la falta de eventos, un rubro en el que se mueve como pez en el agua desde hace más de 30 años. Así nació “ConSentido by Graciela Hisa”, una caja de regalo pensado, que busca generar no sólo sorpresa sino recuerdos en quien lo recibe, a la vez que ayuda a estar presente aún en la distancia con una suma de productos y detalles cuidadosamente elegidos por la mano de la chef tunuyanina. Las cajas tienen productos identitarios de Mendoza tales como artesanias, vinos, aceites de oliva, aceto balsámico, blends de té, y una variedad de productos comestibles (pasteleria, chutney, mermeladas, conservas, etc) elaboradas en forma artesanal en la cocina de Graciela Hisa. Este producto puede ser personalizado agregando detalles específicos para los homenajeados. Los componentes y detalles de la presentación son de primera calidad. Pueden adquirirse en su página web: http://consentido.gracielahisa.com.ar/

Sale al mercado un aceite de oliva orgánico

Además de sus 33 distinciones internacionales, el único aceite de oliva virgen extra argentino dentro del ranking de los 25 aceites de oliva de lujo del mundo acaba de ser certificado orgánico por Olivícola Laur. “Con gran orgullo y luego de tres años de trabajo, auditorias y espera, estamos felices de anunciar la salida al mercado del nuevo Blend de Terroir Cruz de Piedra Orgánico. A partir de esta semana se discontinua este Blend tal como lo conocíamos y pasa a ser 100 % orgánico certificado por la OIA (Organización Internacional Agropecuaria)”, explicó Gabriel Guardia, gerente general de Laur y enólogo especializado en la producción de aceite de oliva. Esta certificación orgánica se suma a las que ya tiene este aceite de Kosher, Sin TACC y HACCP. Además, está elaborado con aceitunas producidas por los 900 olivares centenarios protegidos en Mendoza. Para esta presentación, Olivícola Laur innova también en el packaging, con una estética bien argentina. “Hoy Laur Blend de Terroir Cruz de Piedra Orgánico se viste de celeste y alpaca. Mantenemos la etiqueta celeste en honor a nuestra bandera, pero los vivos y la cápsula serán de color plata, simbolizando nuestra “plata gaucha” que es la alpaca. Asimismo, cada botella se presenta en estuche individual”, agregó Guardia. El aceite de oliva virgen extra Laur Cruz de Piedra Blend de Terroir Orgánico es un blend de las variedades Arauco y Arbequina. En boca es equilibrado con notas verdes de hierba recién cortada y una marcada presencia amarga y picante.

Maridaje sugerido: un blend de uvas tintas ideal para acompañar carnes asadas y platos condimentados

Bodega SinFin presenta una nueva etiqueta en su línea El Interminable, completando así una trilogía de colección. Un sorprendente Blend de uvas Sangiovese (22%), Merlot (40%) y Pinot Noir (38%) , provenientes de Valle de Uco y criado durante 18 meses en barricas de roble francés. Se destaca por sus notas a flores blancas, frutos rojos, chocolate blanco, dulce de leche y tabaco. Gabriel Molina, Jefe de Enología de la bodega destaca: "Este nuevo vino representó un gran desafío técnicamente, por los varietales que lo componen, por su elaboración minuciosa y la delicada guarda. El cuidado en cada detalle logra ensamblar y transmitir lo que buscamos; un vino elegante, sutil, versátil y complejo". Dueño de una estética vintage exquisita, con personajes detenidos en algún lugar del tiempo, la trilogía "El Interminable" se destaca porque todas sus etiquetas contienen en la composición blends de 3 cepas o de 3 suelos, siendo criados en barricas durante 18 meses, con un potencial de guarda de 12 años.Fieles a su filosofía y a su manera de entender el tiempo, Bodega SinFin nos lleva a descubrir este nuevo vino interminable, porque sigue vivo en la charla y en los silencios; en el placer del gusto que perdura, como si el tiempo se detuviese e invitara a disfrutar sin límites. Para acompañar comidas sugerimos hacerlo con carnes rojas, platos especiados o condimentados, y salsas de tomate. Con un volcán de cacao amargo o trufas podría ir muy bien.

Un vino para acompañar pescados

Luigi Bosca Del Alma es un blend blanco de color amarillo brillante con reflejos acerados. Sus aromas son integrados y delicados, con notas de frutas blancas y levaduras. En boca es refrescante, con fuerza y profundidad. De paladar franco y voluptuoso, textura incipiente y un carácter floral muy sutil. Buen cuerpo y final complejo. Es un blend blanco con una composición varietal muy original y personalidad propia (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Viognier y Riesling). Maridajes: Ideal para disfrutar con pescados grasos a la parrilla, como dorado o surubí con papas y vegetales asados. Las uvas provienen de viñedos ubicados en las mejores zonas de Mendoza, cosechadas en el momento óptimo para lograr precisión y nitidez en la expresión frutal de cada variedad. La vinificación se realiza de manera cuidada para extraer de forma equilibrada todo el potencial de las uvas. Pensamos estos vinos para disfrutar con comidas y acompañar los mejores momentos. El precio sugerido al público es $1.100.

* Precios octubre 2020

