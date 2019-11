El restaurante de Rosell Boher ganó el "oro" mundial

El restaurante de Rosell Boher Lodge ganó el premio ORO en la categoría global de las Great Wine Capitals, lo que lo posiciona como el mejor restaurante de bodega a nivel mundial.

Este premio fue el único obtenido por el país en esta edición, realizada hace apenas unos días en Bordeaux, Francia, lo que ubica a la Provincia de Mendoza a la vanguardia de la gastronomía mundial. Rosell Boher Lodge ya había ganado en tres ocasiones a nivel local en diferentes categorías.

En la misma categoría ya había ganado el mismo premio mundial el restaurante de Ruca Malen a cargo del chef Lucas Bustos en 2014.

Los premios "Best Of" son un reconocimiento a las mejores prácticas relacionadas con el turismo del vino. Las distinciones se realizan en bronce, plata y oro, y la premiación tiene lugar anualmente en cada una de las ciudades miembro de la red global de las Grandes Capitales del Vino, de la cual Mendoza es parte desde 2005. Los ganadores del oro de cada categoría regional en arquitectura, pequeña bodega, servicio relacionado, restaurante, etc., participaron en los Best Of a nivel global.

.

Además de Mendoza, son parte de esta red de las capitales del vino Adelaide (Australia), Bilbao (España), Burdeos (Fancia), Lausana (Suiza), Mainz | Rheinhessen (Alemania), Oporto (Portugal), San Francisco | Napa Valley (EEUU), Valparaíso | Casablanca (Chile), y Verona (Italia).

Food Lovers publicó visitó el restaurante y publicó una reseña este año: https://www.mdzol.com/food-lovers/tentador-menu-de-invierno-en-una-bodega-de-lujan-20190713-35994.html

“Este premio es un honor y al mismo tiempo, un impulso para todos aquellos que día a día, trabajamos en que Rosell Boher Lodge siga manteniendo los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Llevar tan alto la bandera de nuestra provincia nos enorgullece”, dijo Alejandra Gil Posleman, al frente del emprendimiento que acaba de ganar el premio a nivel mundial.

Chef Lucas Olcese

El restaurante del Lodge está a cargo del Chef Lucas Olcese, quien junto a un importante equipo desarrolló una propuesta integral, que va desde el desayuno a la cena. Elaborando los panificados y demás platos in house y convocando a productores locales para favorecer la economía regional. Está desarrollando la propia huerta orgánica que ya ha comenzado a proveer de algunos insumos a nuestra cocina.

Para almuerzo y cena, hay opciones de tres y seis pasos, maridadas siempre con vinos de Casa Boher, y la original propuesta de cinco pasos acompañados de los cinco espumosos de Rosell Boher.

Rosell Boher Lodge se encuentra en Alto Agrelo, una de las mejores zonas productivas de la provincia, y rodeado de unas 40 hectáreas de viñedos propios. Cuenta hoy con un Guest-house de 3 habitaciones y 11 Casas de Viñas con su propio hogar, jacuzzi y fogón individual en cada terraza. A 45 minutos de la Ciudad de Mendoza.

Más información sobre Rosell Boher y reservas en este link