Este champagne de lujo no es impagable y debería estar en tu barra de bebidas

Luego de 152 años, Moët & Chandon tomó la decisión de dejar que alguien intervenga sobre su famosa botella Impérial. ¿Quién tuvo el honor de hacerlo? La marca de culto Ambush. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber sobre este champagne de lujo.



Si eres amante de las bebidas alcohólicas de gran calidad, no deberías perderte la oportunidad de hacerte con una de estas botellas de edición limitada. Es más, si cuentas con tu propia barra, esta versión de Moët & Chandon x Ambush sería definitivamente una de las presencias más destacadas.

Moët & Chandon x Ambush: las claves de la edición limitada

“Moët & Chandon se complace en presentar a Yoon, directora creativa de la marca de moda Ambush, como la primera artista en colaborar con la Maison en una edición limitada global. Basándose en su creatividad disruptiva, Yoon ha rediseñado las icónicas botellas de champagne Moët Impérial & Nectar Impérial Rosé”.



Así comienza la presentación en el portal de la famosa compañía de bebidas alcohólicas. No se trata de algo menor, ya que es la primera vez desde 1869, año en que crearon el Moët Imperial, en la que la marca deja que un artista intervenga en el emblemático champagne.



Tal como ellos mismos afirman, “la elección de Yoon por parte de la Maison se basó en valores mutuos que incluyen un espíritu pionero, artesanía y transmisión de conocimientos”.



¿Qué dijo al respecto la directora creativa y cofundadora de Ambush? “Me siento muy honrada de que Moët & Chandon me haya elegido para ser la primera artista en colaborar con ellos en sus icónicas botellas de Moët Impérial”.

Fuente: Instagram Moët & Chandon

¿Cómo es el diseño de la edición limitada de Moët & Chandon x Ambush?

Sin dudas no se trató de una tarea fácil. El principal desafío para Yoon y su compañía de moda estuvo en poder aplicar sus ideas de diseño sin por eso pasar por alto las características que hacen reconocible a la famosa marca de champagne.



Para ambas botellas, la Moët Impérial y la Nectar Impérial Rosé, Yoon optó por un diseño minimalista y una estética moderna. Una de las claves está en el cambio de color del cuello, que pasó del clásico dorado a un negro profundo que combina a la perfección con el blanco de las etiquetas y con su relieve.



En cuanto a la bebida en sí, no hace falta decir mucho: se trata de la misma de siempre, por lo que la calidad está garantizada.



Por otra parte, teniendo en cuenta lo exclusiva que es esta edición limitada, sorprende observar que no cuenta con un costo inalcanzable. De acuerdo con el portal italiano Rinascente, la Moët Impérial tiene un valor de 55 euros, es decir, de aproximadamente 66 dólares.

¿Dónde se puede conseguir? El Moët & Chandon x Ambush ya está disponible en tiendas selectas, hoteles, bares, restaurantes y vinerías, entre otros lugares.