Financial Times advierte que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como "caso principal"

El diario británico Financial Times reveló que funcionarios de la administración de Donald Trump están discutiendo activamente formas de alentar a otros países a adoptar el dólar como su moneda principal y ve a la Argentina como “candidato” excluyente.

Esta iniciativa busca contrarrestar el avance de China en erosionar la dominancia global de la moneda estadounidense.

Según el informe, el profesor de Johns Hopkins University y experto en dolarización , Steve Hanke, se reunió con personal de departamentos gubernamentales, incluyendo el Tesoro y la Casa Blanca, para explorar cómo la administración podría promover esta política.

“Esta es una política que se están tomando muy en serio, pero está en progreso. Aún no se han tomado decisiones finales”, declaró Hanke al Financial Times.

En este contexto de búsqueda de una mayor dolarización global, el Financial Times señala que la Argentina es vista por “algunos formuladores de políticas y economistas” como un “candidato principal” para adoptar el dólar.

Esta visión se fundamenta en la “frecuente pérdida de confianza en el peso” nacional.

La mención de la Argentina se produce en medio de la involucración de los Estados Unidos para intentar calmar una reciente crisis de mercado en el país sudamericano.

Sin embargo, tanto el país norteamericano como la Argentina afirman que la dolarización “no está activamente bajo consideración” en este momento.

Hanke, quien ha asesorado extensamente sobre dolarización, explicó a los funcionarios que la nación sudamericana sería una de los candidatas “obvias” para esta política, junto con otras como Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue.

Preocupación por China y Milei

Las discusiones en la administración Trump sobre la dolarización surgen en un momento de preocupación por el impulso de Beijing para que los mercados emergentes utilicen menos el dólar en las transacciones transfronterizas.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó las reuniones con Hanke, pero enfatizó que la administración aún no ha llegado a una decisión oficial sobre si alentar la dolarización, aunque el presidente Trump ha “reafirmado repetidamente su compromiso de mantener la fortaleza y el poder del dólar”.

La dolarización fue una promesa central de campaña del presidente argentino Javier Milei antes de las elecciones de 2023.

Sin embargo, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, descartó la dolarización como una opción a corto plazo debido a la falta de reservas de dólares, aunque no la rechazó por completo.

A pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la dolarización podría condenar a la Argentina a un bajo crecimiento al obligarla a adoptar las políticas monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para figuras como Jay Newman, de Elliott Management, es lo que “tiene que suceder si quieres romper el ciclo”.