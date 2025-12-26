Wraps de pollo y verduras: una receta fácil y perfecta para el verano
Una receta simple para preparar wraps frescos y rendidores, perfectos para días de calor y comidas prácticas sin cocinar de más.
Los wraps fríos son un clásico del verano. Esta versión con pollo y verduras es fresca y muy rendidora, además, es una receta que permite usar sobras de pollo cocido y combinar vegetales según lo que haya en la heladera. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
4 tortillas de trigo
1 pechuga de pollo cocida
1 zanahoria rallada
½ lechuga
3 cucharadas de mayonesa o yogur
Jugo de limón
Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
-
Desmenuzá el pollo cocido.
Lavá y cortá la lechuga en tiras finas.
Mezclá el pollo con mayonesa o yogur, limón, sal y pimienta.
Calentá apenas las tortillas para que sean flexibles.
Rellená con pollo, zanahoria y lechuga.
Enrollá y serví frío o envuelto para llevar.