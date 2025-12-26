Presenta:

Estilo

|

Receta

Wraps de pollo y verduras: una receta fácil y perfecta para el verano

Una receta simple para preparar wraps frescos y rendidores, perfectos para días de calor y comidas prácticas sin cocinar de más.

MDZ Estilo

Receta de wraps fríos para el verano.

Receta de wraps fríos para el verano.

Los wraps fríos son un clásico del verano. Esta versión con pollo y verduras es fresca y muy rendidora, además, es una receta que permite usar sobras de pollo cocido y combinar vegetales según lo que haya en la heladera. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 4 tortillas de trigo

  • 1 pechuga de pollo cocida

  • 1 zanahoria rallada

  • ½ lechuga

  • 3 cucharadas de mayonesa o yogur

  • Jugo de limón

  • Sal y pimienta

blog-24-02-13
Una receta fácil y fresca para almuerzos rápidos de verano.

Una receta fácil y fresca para almuerzos rápidos de verano.

Paso a paso de la receta

  1. Desmenuzá el pollo cocido.

  2. Lavá y cortá la lechuga en tiras finas.

  3. Mezclá el pollo con mayonesa o yogur, limón, sal y pimienta.

  4. Calentá apenas las tortillas para que sean flexibles.

  5. Rellená con pollo, zanahoria y lechuga.

  6. Enrollá y serví frío o envuelto para llevar.

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas