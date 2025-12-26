Presenta:

El mejor lechazo asado: receta tradicional de cordero para ocasiones especiales

Prepara esta receta paso a paso de lechazo asado, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

Candela Spann

La receta perfecta de lechazo asado ¡una delicia!
Shutterstock

Esta receta de lechazo asado es un emblema de la cocina castellana, apreciada por su sencillez y sabor profundo. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, este paso a paso resalta la ternura de la carne de cordero y el aroma del horno. Ideal para celebraciones, reuniones familiares y comidas tradicionales españolas. ¡A cocinar!

La receta tradicional de lechazo asado se prepara únicamente con sal y agua, sin especias.
Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Lechazo (cordero lechal) troceado: 2,5 kg

  • Agua: 1 taza

  • Manteca de cerdo o aceite de oliva: 2 cucharadas

  • Sal gruesa: a gusto

  • Pimienta negra: a gusto

  • Romero fresco: 1 ramita (opcional)

Paso a paso para lograr un lechazo delicioso

1- Precalienta el horno a 180 °C.

2- Coloca los trozos de lechazo en una fuente amplia para horno, con la piel hacia abajo.

3- Sala la carne de manera uniforme.

4- Añade el agua al fondo de la fuente para mantener humedad durante la cocción.

5- Distribuye la manteca o el aceite sobre la carne.

6- Hornea durante 60 minutos, regando ocasionalmente con sus jugos.

7- Da vuelta el lechazo, sala nuevamente y añade pimienta.

8- Continúa la cocción otros 45 a 60 minutos, hasta que la piel esté dorada y crujiente.

9- Si lo deseas, agrega romero en los últimos minutos para aromatizar.

10- Retira del horno y deja reposar 10 minutos antes de servir.

Esta receta es típica de celebraciones importantes en Castilla y León, especialmente en Segovia y Burgos.
De la cocina a la mesa

El lechazo asado es una de las preparaciones más representativas de la gastronomía española, especialmente en Castilla y León. Su grandeza radica en la simplicidad: una buena materia prima, sal y una cocción paciente son suficientes para lograr un plato excepcional. Esta receta permite disfrutar de una carne extremadamente tierna, jugosa y con una piel dorada irresistible. ¡A disfrutar!

