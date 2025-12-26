El mejor lechazo asado: receta tradicional de cordero para ocasiones especiales

Esta receta de lechazo asado es un emblema de la cocina castellana, apreciada por su sencillez y sabor profundo. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, este paso a paso resalta la ternura de la carne de cordero y el aroma del horno. Ideal para celebraciones, reuniones familiares y comidas tradicionales españolas. ¡A cocinar!

Manteca de cerdo o aceite de oliva: 2 cucharadas

La receta tradicional de lechazo asado se prepara únicamente con sal y agua, sin especias.

2- Coloca los trozos de lechazo en una fuente amplia para horno, con la piel hacia abajo.

3- Sala la carne de manera uniforme.

4- Añade el agua al fondo de la fuente para mantener humedad durante la cocción.

5- Distribuye la manteca o el aceite sobre la carne.

6- Hornea durante 60 minutos, regando ocasionalmente con sus jugos.

7- Da vuelta el lechazo, sala nuevamente y añade pimienta.

8- Continúa la cocción otros 45 a 60 minutos, hasta que la piel esté dorada y crujiente.

9- Si lo deseas, agrega romero en los últimos minutos para aromatizar.

10- Retira del horno y deja reposar 10 minutos antes de servir.

Esta receta es típica de celebraciones importantes en Castilla y León, especialmente en Segovia y Burgos. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El lechazo asado es una de las preparaciones más representativas de la gastronomía española, especialmente en Castilla y León. Su grandeza radica en la simplicidad: una buena materia prima, sal y una cocción paciente son suficientes para lograr un plato excepcional. Esta receta permite disfrutar de una carne extremadamente tierna, jugosa y con una piel dorada irresistible. ¡A disfrutar!