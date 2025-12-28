Video: el tango, el rock y la música que marcaron diciembres históricos

Del tango al rock y al freestyle , en los últimos 100 años diciembre fue un mes en que la música dialogó con su tiempo y proyectó identidad argentina al mundo.

A lo largo de los últimos 100 años, diciembre ha sido un mes en que Argentina ha brillado en diferentes expresiones musica les, que arrancan con el tango de Carlos Gardel , atraviesan la revolución del rock en español y en los últimos años conquista países con el freestyle .

En el siguiente video, un repaso por varios hechos significativos en el mundo de la música ocurridos en los meses de diciembre de 1925 a 2025, que explican por qué la música sigue siendo uno de los lenguajes más potentes de la cultura argentina .

El tango afirma su identidad global con figuras como Carlos Gardel, cuyo estilo apasionado y cercano al sentir popular lleva la música argentina a escenarios internacionales. A fines de 1933, Gardel ingresaba en la última etapa de grabación de canciones, como Madame ivonne, El tirador plateado, A mi madre, Quimera y La madrugada, consolidando así su figura como mito cultural antes de su muerte dos años después, el 4 de junio de 1935, en un accidente aéreo en Colombia cuanto tenía 44 años.

Desde hace 90 años, Argentina y el tango tienen una identidad sonora reconocible con Carlos Gardel como emblema internacional. Imagen: Pinterest .

La radio amplificó ese fenómeno y convirtió a la música en un ritual cotidiano. Entre 1935 y 1945, el tango orquestal alcanzó su madurez con arreglos sofisticados y bailes multitudinarios. Paralelamente, la canción popular se integró al cine y a la radio, creando estrellas y repertorios que aún perduran. La música se volvió un espectáculo central de la vida cultural.

En esos años, Junto al tango crecieron el folklore y la canción melódica. Festivales, peñas y transmisiones radiales acercaron sonidos regionales a públicos urbanos. La industria discográfica fortaleció catálogos y artistas, consolidando un consumo musical más amplio.

Diciembre de 1967: explosión del rock nacional en escenarios porteños

La irrupción del rock en castellano en los 60 transformó la escena. Bandas y solistas jóvenes incorporaron influencias internacionales con una voz propia, dando origen a un movimiento que redefinió letras, estéticas y públicos. El rock se convirtió en una nueva narrativa generacional. Durante diciembre de 1967, bandas emergentes comienzan a tocar en teatros y clubes, marcando el pasaje del rock de nicho a fenómeno cultural juvenil.

Entrada del histórico recital de Charly García en Ferro durante el domingo 26 de diciembre de 1982, en lo que fue el primer concierto de rock argentino en un estadio de fútbol. Como teloneros tocaron Suéter y Los Abuelos de la Nada. Foto: Instagram.

Y cuando llegaron los 70, el rock argentino amplió sus fronteras estilísticas: empezó a incluir lo sinfónico (sobre todo diez años después, con Serú Girán), lo urbano y lo experimental. Conciertos, discos conceptuales -como los de Luis Alberto Spinetta- y figuras icónicas marcaron una etapa de gran producción artística. Mientras que ingresando a los 80, la música popular se afirmó como espacio de identidad y pertenencia.

Cromañón, la mayor tragedia del rock en el mundo

Ocurrió el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, en el Once (Ciudad de Buenos Aires) durante el concierto del grupo Callejeros, luego de que una bengala arrojada por el público causara un incendio y destrucción con 194 muertos, más siete sobrevivientes que fallecieron luego, siete de ellos por suicidio. Fue un punto de inflexión en la historia del rock argentino.

Por esta tragedia en 2006 fue destituido el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, quien volvió a la función pública en 2025 para trabajar como asesor del senador kirchnerista Oscar Parrilli. El responsable político de la mayor tragedia ocurrida en un recital de rock en todo el mundo criticó al presidente Javier Millei al señalar que "gobierna para los poderosos".

Antes de Cromañón, la mayor tragedia en el mundo del rock había ocurrido durante el año anterior (2003) en Estados Unidos, cuando la banda Great White tocó en The Station (Rhode Island) y, al igual que en el boliche de Once, había más gente de la que se podía permitir. Cuando empezó la pirotecnia una de las llamaradas incendió el local, que no contaba con salidas de emergencia y fue el error que causó la muerte de 95 personas durante ese concierto.

Expansión creativa, consolidación y proyección internacional

La música argentina -sobre todo el rock nacional- vivió su mejor momento en los años 90, cuando alcanzó la proyección regional y global. El pop y el rock dominaron radios y escenarios, con giras internacionales y una fuerte presencia audiovisual. Se afianzó la idea de una “escena argentina” reconocible en el exterior.

Aparecieron circuitos alternativos, sellos independientes y fusiones de géneros. El rock se diversificó, el pop incorporó nuevas estéticas y comenzaron a ganar espacio propuestas electrónicas y experimentales. A partir de 2001 y muy lentamente Internet empezó a modificar la difusión musical. La música se adaptó al entorno digital: descargas, redes y plataformas cambiaron hábitos de escucha. Crecieron el indie, la electrónica y la cumbia con nuevas formas. La colaboración entre géneros se volvió una marca de época.

duki_bernabeu_07

El bonaerense Mauro Ezequiel Lombardo (Duki) hizo historial al ser el primer rapero en presentarse (y llenar) el Santiago Bernabeu de Madrid (60 mil personas) en junio de 2024. En diciembre del año anterior, el rapero del barrio de Almagro había llenado River Plate. Imagen: @livedaleplay

2015–2025: música urbana y la era del streaming

El trap, el freestyle y el pop urbano colocaron a artistas argentinos en el centro de la escena global. Las plataformas de streaming redefinieron lanzamientos, audiencias y métricas, ya que eventos, música y celebraciones migraron masivamente a plataformas digitales. La música volvió a ser una conversación social, viral y transversal. En diciembre de 2018, el freestyle argentino se consolidó como un fenómeno de música urbana, con eventos online transmitido a millones de personas.

Klan, Cacha, RepliK, Mecha, Duki, Stuart, Trueno, Dtoke y Wos son los principales exponentes de esta disciplina artística, que comenzó siendo un fenómeno underground en plazas y parques, hasta su consolidación como movimiento cultural masivo en escenarios profesionales y plataformas digitales.