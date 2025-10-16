Video: 9 ideas para renovar la puerta de tu hogar

El tránsito de la primavera hacia el verano es una buena ocasión para darle un toque más colorido a las puertas.

Centrar la atención en el interior del hogar -en cualquier momento del año- permite imaginar y plantear muchas ideas creativas para la decoración. Y la puerta de entrada es un lugar ideal para dar rienda suelta a la creatividad con la decoración y el color . ¿Qué se puede hacer? Mirá el video:

En definitiva decorar la puerta de entrada en sí garantiza un mayor atractivo exterior. ¿Qué hay de nuevo acá? Que lo convencional siempre ha sido el blanco y lo bueno es que - en términos de decoración- para lo que es la puerta de entrada de el color no es el único factor a tener en cuenta, sino también elementos que hacen a la decoración, como las macetas con flores que acompañan a la puerta de ingreso a la vivienda, y otros como los jardines verticales y el uso de coronas con flores en la puerta .

La primavera es un buen momento para hacerlo porque los jardines comienzan a florecer, como también las macetas, que pueden ofrecer flores blancas que le aporten luminosidad a la puerta de entrada. ¿Qué significa esto? Que la luminosidad es la cantidad de luz que emite o refleja un objeto y en este caso, desde los clásicos blancos y verdes hasta opciones más color idas, las flores en macetas aportan luminosidad y crean una buena entrada al hogar.

Otras de las ideas para decorar puerta s también se basan en macetas, en este caso en la distribución de las mismas y consiste en colocar dos macetas en el ingreso, una en cada lado de la puerta :

8. Introducir jardineras simétricas

Crédito de la imagen: Tim D Coy / Margaret Ash.

Aunque en este caso la idea de fondo es que , si lo dispone el lugar donde está la vivienda, exista un acompañamiento "verde" en caminos o senderos que conduzcan a la puerta de la misma:

nueva ingreso

Crédito de la imagen: Charlotte Rowe

También forma parte de las ideas para renovar la puerta del hogar la implementación de jardines verticales, la mejora de los materiales antiguos -en caso de que sea una puerta con marcos de esa característica; el uso de coronas con flores (como la corona de Pascuas) y también la implementación de esterillas o felpudos que sirvan no sólo para limpiarse los pies, sino también para aportarle estética al lugar.

Elementos para decorar la puerta de entrada

elementos decoracion

Elementos para decorar la entrada de una vivienda. Créditos: Mc Gee & Co, CB2, Target, Balsam Hil y Afloral.

La primera fila son las esterillas o felpudos: el primero es de yute con cuadros, el segundo es un modelo que presenta bordes discontinuos y el siguiente es de fibra de coco natural. En la segunda fila hay una corona de primavera en flor, corona de flores secas y mixtas de lino sintético, y una corona artificial con colores verde, rosa suave y púrpura primaveral. Y las primeras dos de la tercer fila son cestas para macetas (una de terracota y la otra es una canasta tejida para maceta. Y cierra la fila una maceta de color neutro para interiores y exteriores.

Estos nueve ejemplos presentados en el video y explicados en el desarrollo de esta nota es una de las tantas maneras que existen para renovar algo que no siempre está presente en la lista cuando se planifica una remodelación, como lo es la puerta de entrada de la casa.