Video: 100 años de deporte, de la era amateur a la potencia global

Del fútbol sin contratos ni cifras al alto rendimiento y la industria global: cómo era el deporte argentino hace 100 años .

En 1926, el deporte argentino era amateur, social y profundamente barrial. Y en noviembre de ese año se unificó la liga de fútbol entre la Asociación Argentina de Football y la Asociación Amateurs Argentina de Football, desarrollando las bases para el fútbol profesional.

Club Atlético Vélez Sarfield en su etapa amateur (foto de 1926). Foto: footballkitarchive.com

El fútbol ya era el deporte más popular del país.Los jugadores no cobraban sueldos, no existían pases ni contratos y los clubes funcionaban como espacios sociales antes que empresas deportivas. Boca Juniors se consagró campeón invicto de la Asociación Argentina de Football, mientras Independiente ganó el torneo de la Asociación Amateurs

Las figuras deportivas eran ídolos locales, conocidos en su barrio y su ciudad. El entrenamiento era limitado y el deporte convivía con el trabajo diario.

Embed - El deporte hace 100 años (cómo era en 1926)

El deporte más popular: una constante histórica

A pesar de todos los cambios, hay algo que no se modificó: el fútbol sigue siendo el deporte más popular y practicado del país, tanto en 1926 como en 2026. La pasión sigue intacta.

infografía deportes 1926

En 1926, caminar, andar en bicicleta o jugar al fútbol formaban parte natural de la vida diaria. No existía una mirada sanitaria sobre el deporte.

Lo que pasó hace 100 años (1926) en el deporte

1. Logros deportivos en Argentina en 1926

Fútbol (principal deporte organizado)

Boca Juniors fue campeón de la Primera División Argentina (Copa Campeonato) en la Asociación Argentina de Football, con 15 victorias, 2 empates y ninguna derrota.

Independiente ganó el campeonato de la Asociación Amateurs de Football (otra liga existente antes de la unificación).

Roberto Cherro debutó en Boca Juniors en 1926 y sería goleador histórico del club.

Juan Villagra se destacó al ser convocado por la selección y marcó un gol oficial representando a Nueva Chicago.

La unificación de las asociaciones de fútbol se realizó 28 de noviembre de 1926, lo que marcó el fin de ligas paralelas.

Selección Nacional

Argentina participó en el Campeonato Sudamericano de Fútbol 1926 en Chile, logrando un desempeño competitivo aunque no fue campeón (ganó Uruguay).

‍ Otros deportes en Argentina

Atletismo: se realizaron competencias nacionales oficiales en Buenos Aires en noviembre 1926.

Visitas internacionales: el club Español de Barcelona realizó una gira amistosa por Argentina , destacándose Ricardo Zamora (arquero español).

Rugby y otros deportes amateurs también tenían torneos aunque con menos relevancia que el fútbol en 1926.

Nota histórica: En Argentina durante los años 1920 el deporte ya se apoyaba principalmente en fútbol, boxeo y automovilismo como actividades más populares e influyentes culturalmente.

2. Principales hechos deportivos en el mundo en 1926

A nivel internacional, 1926 tuvo destacados eventos deportivos. Eventos y campeonatos:

En fútbol , Huddersfield Town fue campeón de la liga inglesa.

Primer Campeonato Mundial de Tenis de Mesa realizado en Londres (primer mundial que luego sería histórico).

En deportes como golf, tenis, ciclismo, boxeo y béisbol hubo campeonatos importantes (Open de EE. UU., Wimbledon, Tour de France, World Series).

‍ 3. Deportistas destacados en Argentina en 1926

En 1926 mayormente destacan figuras de fútbol amateur (no profesionales):

Roberto Cherro: delantero de Boca Juniors, que en ese año ya jugaba y sería histórico goleador del club en épocas siguientes.

Juan Villagra: jugador de Nueva Chicago convocado a la selección nacional.

Otros futbolistas notables de la época, aunque no necesariamente de 1926 en Argentina: futbolistas como Raimundo Orsi tenían actividad en la década pero su cenit fue más tardío.

En 1926, el deporte profesionalizado aún no existía plenamente en Argentina y la mayoría de atletas eran amateurs.

4. Deporte más popular en Argentina y en el mundo en 1926

En Argentina

El fútbol era, de lejos, el deporte más popular y seguido por la mayoría de la población urbana.

El boxeo también tenía seguimiento significativo a nivel amateur.

En el mundo

Deporte s populares globalmente en 1926: Fútbo l association (muy extendido en Europa y Sudamérica). Boxeo profesional y amateur, con figuras conocidas. Ciclismo (Tour de France), tenis, golf, beisbol y carreras de motor.



Nota: Las mediciones de “deporte más practicado” no existían formalmente en 1926.

5. Deporte más practicado en el mundo y en ciudades argentinas

No existen datos oficiales de participación por ciudad en 1926 como en la actualidad. Sin embargo:

En Argentina , especialmente en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el f útbol era el deporte con mayor cantidad de clubes, jugadores y espectadores, seguido por boxeo y atletismo.

En el mundo, deportes con grandes bases de participantes incluían fútbol, atletismo y ciclismo.

6. Cinco deportes recomendados para la salud (actualmente respaldados por salud pública moderna)

Aunque en 1926 no se listaban así, hoy se sabe que:

Caminar o trotar

Natación

Ciclismo

Natación

Fútbol recreativo / deportes de equipo

Todos estos deportes mejoran el sistema cardiovascular, fuerza muscular y bienestar mental.

7. Mejores equipos de fútbol de Argentina (en 1926)

Primero en reconocimiento por rendimiento ese año:

Boca Juniors – campeón invicto de la Asociación Argentina .

Independiente – campeón de la Asociación Amateurs.

Otros clubes con tradición aunque sin títulos en ese año: River Plate, Racing, Huracán, San Lorenzo y Vélez Sarsfield (este último con campañas más discretas).

‍8. Futbolistas argentinos en el exterior en 1926

En 1926, el fútbol argentino aún no exportaba muchos jugadores al exterior —la era profesional y las transferencias internacionales masivas llegarían más tarde (finales de los 1920 – años 1930). No hay registro formal de transferencias profesionales importantes de ese año.

9. Valor de jugadores de Boca y River en 1926

No hay datos históricos disponibles de valores de mercado comparables a cifras de transferencias modernas para 1926, ya que el fútbol era amateur en Argentina y no se fijaban precios monetarios oficiales por jugadores.

Perlita: así fue la primera gira de Boca Júniors en Europa

Empezó el 5 de marzo de 1925 con un triunfo ante el Celta de Vigo por 3 a 1 y terminó el 5 de junio ganándole 4 a 2 a un combinado de París.

Embed - Primera gira de Boca Júniors en Europa (1925)

El resultado de los partidos fueron los siguientes:

5 de marzo - Celta de Vigo 1 Boca Juniors 3 (Campo de Coya, Vigo) / 8 de marzo - Celta de Vigo 3 Boca Juniors 1 (Campo de Coya, Vigo) / 12 de marzo - Deportivo La Coruña 0 Boca Juniors 3 (Antiguo estadio de Riazor, La Coruña) / 15 de marzo - Deportivo La Coruña 0 Boca Juniors 1 (Antiguo estadio de Riazor, La Coruña) / 19 de marzo - Atlético de Madrid 1 Boca Juniors 2 (Estadio Metropolitano de Madrid) / 22 de marzo - Real Madrid 0 Boca Juniors 1 (Estadio de Chamartín, Madrid) - 29 de marzo - Sociedad Gimnástica 0 Boca Juniors 1 (Estadio Metropolitano de Madrid) / 2 de abril - Real Unión de Irún 4 Boca Juniors 0 (Estadio de San Mamés, Bilbao) / 5 de abril - Athletic Club 4 Boca Juniors 2 (Estadio de San Mamés, Bilbao) 19 de abril - Osasuna 0 Boca Juniors 1 (Estadio de San Juan, Pamplona) / 26 de abril - Deportivo Espanyol 0 Boca Juniors 1 (Estadio de Sarriá, Barcelona) / 1 de mayo Deportivo Espanyol 0 Boca Juniors 3 (Estadio de Sarriá, Barcelona) / 3 de mayo Combinado de Catalunya 0 Boca Juniors 2 (Estadio de Sarriá, Barcelona).

9 de mayo - Bayern Munich1 Boca Juniors 1 (Estadio Grünwalder, Múnich) / 16 de mayo - Nord West 0 Boca Juniors 3 (Estadio Grünwalder, Múnich) / 21 de mayo - Spielvereinigung 0 Boca Juniors 7 / 24 de mayo - Combinado de Frankfurt 0 Boca Juniors 2 (Estadio Municipal, Fráncfort) / 27 de mayo - Eintracht Frankfurt 0 Boca Juniors 2 (Estadio Municipal).

7 de junio - Combinado de París 2 Boca Juniors 4 (Parque de los Príncipes, París).

A 100 años de la Argentina amateur, el país muestra una evolución profunda. De canchas de tierra y jugadores sin contrato a ligas profesionales, infraestructura moderna y atletas de elite mundial, el deporte sigue siendo un reflejo fiel de la identidad argentina.