Valeria Mazza se adelantó a Halloween con un look tenebroso

Valeria Mazza sorprendió en redes con un look oscuro antes de Halloween: “Nos estamos transformando”.

Valeria Mazza, eterna referente del glamour argentino, mostró una faceta más juguetona y cercana en vísperas de Halloween. La modelo compartió en sus redes cómo se preparaba para la noche más aterradora del año.

En una de sus historias, Valeria se mostró con colmillos de vampiro y una mirada intensa, acompañando la imagen con la frase: “Se viene Halloween y por acá ya nos estamos transformando”.

Lejos del rigor de los eventos de gala, Valeria dejó ver su costado más relajado. El festejo, según contó, forma parte de una tradición en su casa, donde junto a su marido, Alejandro Gravier, y sus hijos, disfrutan decorando y eligiendo disfraces. “Nos estamos transformando”, escribió.

Su maquillaje, sencillo pero teatral, combinó tonos oscuros con toques brillantes, logrando un efecto elegante incluso en el juego.