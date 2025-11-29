Úrsula Corberó apostó al bump out: conocé la tendencia para embarazadas

Úrsula Corberó eligió prendas simples pero muy fashion para retratar su dulce espera. No te pierdas la foto de su look.

Úrsula Corberó vive su embarazo con un perfil bajísimo, pero cada vez que comparte una imagen logra convertir un momento íntimo en una referencia de estilo. En las últimas horas, volvió a hacerlo desde un ascensor de Buenos Aires, donde posó con un look urbano que mostró su manera de transitar la dulce espera. Acompañada del Chino Darín y de la familia del actor, la protagonista de El Jockey atravieza esta etapa en Argentina, lo que alimenta rumores sobre el lugar donde nacería el bebé.

En la foto, Úrsula llevó una remera blanca ajustada al cuerpo, un básico muy preciso para acompañar la panza sin esconderla. Esa forma de marcar la silueta definió gran parte de la tendencia bump out, que propone mostrar la panza como parte central del look y no como algo a disimular.

La combinó con una mini negra con volados y efecto drapeado, logrando un contraste entre la pieza blanca y la falda oscura que generó una línea visual limpia, delicada y a la vez canchera. Como accesorios, lució unas gafas negras rectangulares y una cartera minimalista al hombro que hizo el resto, viéndose práctica y liviana.