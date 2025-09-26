Una tendencia para todas las edades que crece sin parar: aprender un idioma viajando

Para algunos es una simple frase, pero cada ez más se convierte en una afirmación válida y hasta en una filosofía de vida. "Viajar es el mejor gasto", dicen los que en algún momento fueron tildados como imporvisados o poco ahorrativos... pero ahora son tratados como astutos, perspicaces, y personas que saben "vivir la vida" sin que se les pase sin pena ni gloria.

Es que son cada vez más los que piensan que viajar, más que un gasto, es una inversión en experiencias que enriquecen la vida. "Viajar mejora la salud mental y física, fomenta la creatividad y ofrece aprendizaje sobre otras culturas y lugares", dice un joven que está esperando ser atendido en la agencia en la que estoy esperando para hacer algunas preguntas.

"En mi caso, viajar fortaleció mi relación. Fue una excelente oportunidad para solidificarnos como pareja", dice una mujer que está a punto de decidirse por un paquete hacia una hermosa playa.

Lo cierto es que la ciencia respalda la idea de que invertir en experiencias, como los viajes , genera felicidad duradera y contribuye al bienestar personal y al desarrollo individual.

Justamente de desarrollo personal es de lo que se trata esta nueva forma de viajar que está en boga: viajar para conocer, pero también para aprender.

travel 5 Viajar y estudiar: una experiencia enriquecedora e inolvidable.

Es que los programas de aprendizaje en otros países eran, antes, patrimonio de los adolescentes: generalmente tenían que ver con la posibilidad de terminar el colegio secundario en otra tierra, o de perfeccionar otra lengua. Pero hoy, los programas de aprendizaje de idiomas ofrecen oportunidades de inmersión para aprender combinando la instrucción formal con viajes a un país donde se habla la lengua que queremos ioncorporar.

¡Y la buena noticia es que no hay límite de edad! El crecimiento sostenido de adultos que eligen la posibilidad de mejorar el aprendizaje de un idioma -o aprenderlo desde cero- mediante la inmersión cultural y la práctica diaria, es notorio. Estos programas abarcan desde cursos de corta duración hasta programas de año sabático y se adaptan a diferentes grupos de edad, desde jóvenes hasta adultos.

Los tres beneficios principales de un programa de aprendizaje de idiomas

Inmersión lingüística: Te inscribes en un curso de idiomas en el país donde se habla el idioma, lo que proporciona una experiencia de aprendizaje directa e inmersiva.

Intercambio cultural: Vives e interactúas con personas locales y otros estudiantes internacionales, profundizando tu comprensión cultural y aplicando tus habilidades lingüísticas en situaciones reales.

Crecimiento personal: Más allá de la adquisición del idioma, estos programas fomentan el desarrollo personal, la independencia y la adaptabilidad al desenvolverse en un nuevo entorno y cultura.

travel 2 Una forma espectacular de incorporar conocimientos.

En Mendoza también, una tendencia que crece

Atentos a que en el mundo de hoy manejar por lo menos el inglés es una necesidad que los jóvenes que van a comenzar a transitar el mercado universitario o laboral, o los que ya están inmersos en él y se encuentran en desventaja en cuanto a las exigencias competitivas que existen; son muchos los que se vuelvan a la opción de mezclar aprendizaje y viajes también en nuestra provincia.

"Aprender un idioma va más allá de la mera adquisición de habilidades lingüísticas, ya que el enriquecimiento y los beneficios son significativos en diferentes aspectos de la vida personal y profesional", nos dicen Florencia y Paola de BeFun Travel.

travel 1 Por supuesto, además de aprender hay momentos de diversión y sociabilidad.

"Be Fun es una empresa especializada en el asesoramiento integral de viajes. Abarcamos turismo emisivo, receptivo, corporativo y grupos de jóvenes, con destinos a todo el mundo. Nos destacamos por nuestra visión de superar la experiencia del viajero ofreciendo productos creativos de alta calidad, gestionados por un equipo valioso y comprometido", nos explican.

"Be Fun & Learn está enfocado en brindar a los estudiantes una herramienta excepcional de conexión con el mundo. Estas experiencias no solo abren un abanico de posibilidades internacionales, sino que también se convierten en un capital para el desarrollo profesional.

"Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio en cursos y alojamiento en el extranjero. Nuestro compromiso es mantener altos estándares de calidad y excelencia en cada servicio, logrando establecer asociaciones con las mejores entidades educativas a nivel mundial. Consideramos prioritario garantizar la seguridad y bienestar de los clientes en su lugar de destino. ¡Además es muy fácil contactarnos, pueden seguirnos en redes sociales!", siguen.

travel 3 Estudiar inglés inmersos en la cultura de orígen: hoy es posible.

"El último viaje que organizamos este año fue de 27 días en total. En las primeras dos semanas estuvimos en Brighton, Inglaterra, concretamente cursando en un instituto en el que chicos de todo el mundo hacen su summer camp, es decir, campamento de verano: estudian allí inglés y tienen actividades. Nosotros hicimos un curso de dos semanas, pero existen también de tres, de un mes, de seis meses, de un año", nos cuenta Pau, una de las agentes de BeFun. "Por supuesto, se conoce el lugar, se hacen visitas muy interesantes y turísticas, y hasta tuvimos días de playa y parque de diversiones. Al terminar el curso, el viaje se puede extender para hacer turismo en otras ciudades, o no. En este viaje conocimos Oxford, Cambridge, y cruzamos a París".

"También hay cursos especializados para adultos y con temáticas específicas como marketing, gestión de negocios internacionales, gestión de experiencia del cliente, y más", aporta Paula.

Solo queda un interrogante: ¿has pensado alguna vez en que estudiar y viajar es una verdadera inversión?