Tupungato ya tiene Reina de la Vendimia Departamental: Micaela Galdames

Tupungato vivió una noche de celebración con su Vendimia Departamental, en una puesta que eligió contar su historia desde las voces de quienes la habitan. Bajo esa premisa, la fiesta encontró su cierre con la elección de Micaela Galdames, representante de Gualtallary, como reina departamental, quien quedó consagrada para ir en busca de la corona nacional.

La propuesta artística se apoyó en el relato vivo de vecinos del departamento, cuyas historias, recuerdos y anécdotas sirvieron de anclaje para la construcción del guion. El espectáculo se pensó como un entramado de escenas que recuperaron aquello que se transmitió “de boca en boca”, con personajes inspirados en vecinos reales y referencias directas a prácticas, paisajes y espacios reconocibles de Tupungato .

El hilo narrativo se sostuvo en una taberna ubicada en el centro del departamento, que funcionó como escenario-base. Desde allí se abrieron conversaciones que fueron habilitando distintos cuadros, como si cada relato compartido encendiera una nueva escena.

A medida que el espectáculo avanzó, el público fue recorriendo distintos pasajes de la historia local. Uno de los cuadros estuvo dedicado a la inmigración y a las huellas culturales que formaron parte de la identidad tupungatina. Ese segmento puso en valor los aportes de quienes llegaron al departamento y dejaron marcas visibles en las costumbres y la vida cotidiana.

Otro de los momentos más emotivos estuvo vinculado al trabajo de finca. Finqueras ingresaron a escena elevando una plegaria a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, en un pedido de protección para las viñas frente al granizo. La escena se vio reforzada por música interpretada en vivo, que le dio una intensidad especial y conectó de manera directa con la espiritualidad que atraviesa cada cosecha.

La puesta también tuvo un bloque centrado en la educación, con referencias claras a los vínculos históricos entre bodega y escuela. Allí se evocó la tradición de las escuelas ambulantes, una parte fundamental de la memoria educativa del departamento.

El tramo histórico incluyó un cuadro dedicado al Libertador, Don José de San Martín, representado a través de un malambo. Esa escena dio paso al ingreso de la banda militar Talcahuano, que interpretó la Marcha de San Lorenzo, seguida del Himno Nacional Argentino, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Con el cierre del espectáculo artístico, la celebración avanzó hacia su instancia más esperada: la elección de la reina y la virreina departamental. Allí, Tupungato coronó a Micaela Galdames, representante de Gualtallary, como Reina de la Vendimia Departamental 2026, mientras que Delfina Cuello, de El Peral, fue elegida Virreina.