Tres recetas simples y deliciosas para aprovechar la temporada del choclo

Dulce, versátil y lleno de sabor, el choclo es uno de los grandes protagonistas de la cocina durante los meses más cálidos. Además de ser una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales, tiene la ventaja de adaptarse a recetas rápidas, económicas y rendidoras.

Desde una ensalada fresca hasta una clásica humita, este ingrediente puede transformarse en platos ideales para compartir en familia o sorprender a los invitados. Aquí, tres recetas fáciles para disfrutarlo en casa.

Una opción fresca y colorida que puede servirse como entrada o acompañamiento.

Cocinar los choclos en agua hirviendo durante 15 minutos. Dejar enfriar ligeramente y desgranar.

Cortar los tomates y el queso en cubos pequeños. Mezclar todos los ingredientes en una ensaladera, condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Servir tibia o fría.

Pastel rápido de choclo

Una receta sencilla que combina la cremosidad del choclo con una superficie gratinada irresistible.

Ingredientes

6 choclos desgranados

1 cebolla

2 huevos

100 gramos de queso rallado

200 mililitros de crema de leche

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación

Rehogar la cebolla picada hasta que quede transparente. Procesar la mitad de los granos de choclo junto con la crema de leche.

Mezclar la preparación con el resto de los granos, los huevos y la cebolla cocida. Condimentar a gusto.

Volcar en una fuente para horno, cubrir con queso rallado y cocinar durante 30 minutos a 180 grados hasta que la superficie esté dorada.

Humita en olla

Un clásico de la cocina regional argentina que nunca pasa de moda.

Ingredientes

8 choclos

1 cebolla grande

1 morrón rojo

250 mililitros de leche

100 gramos de queso cremoso

Aceite

Sal, pimienta y pimentón

Preparación

Rallar o procesar los granos de choclo. En una olla, rehogar la cebolla y el morrón picados en un poco de aceite.

Incorporar el choclo procesado y la leche. Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente para evitar que se pegue.

Condimentar con sal, pimienta y una pizca de pimentón. Cuando la preparación haya espesado, agregar el queso en cubos y mezclar hasta que se funda.

Servir bien caliente acompañado con pan casero.

Además de su sabor característico, el choclo permite elaborar platos nutritivos con ingredientes simples que suelen estar presentes en cualquier cocina. Una excusa perfecta para darle protagonismo a uno de los productos más representativos de la gastronomía regional.