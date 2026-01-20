Todos los sociales de la primera noche de Vino Blues en Mendoza

Con entrada gratuita y un escenario frente al lago del Parque San Martín, no te pierdas las fotos de la primera noche de Vino Blues.

A orillas del Lago del Parque General San Martín, Vino Blues encendió su edición 2026 con una primera noche que ya quedó grabada en la memoria. El lunes, con entrada libre y un escenario montado frente al Museo Cornelio Moyano, el festival celebró el arte y la identidad cultural en el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Y aunque la primera jornada ya pasó, la historia todavía no se termina, porque este martes el blues vuelve a sonar.

Desde temprano, familias, grupos de amigos y amantes de la música llegaron con sus mantas y reposeras, listos para vivir una noche a puro blues. El reflejo de las luces sobre el agua, y ese clima distendido que solo los festivales al aire libre logran construir, marcaron el inicio de una edición que nos mostró que Vino Blues es una de las joyas del Verano Cultural 2026.

La apertura del lunes contó con Labios de Sal, una banda mendocina con largo recorrido. Integrada por Pablo Germán Peña, Matías Elsa, Ulises López, Didier Turello, Gustavo Rodríguez y Nicolás Staub, la formación desplegó un set sólido y sensible. Luego llegó Clonti Proyecto Barblue, el proyecto solista de Clonti Benegas (integrante fundadora de Simpecao desde 1995 y también parte de la banda Chris) junto a la baterista Gabriela Garro Distel. Con canciones de Los Puentes, su disco lanzado en septiembre de 2023, el dúo propuso una experiencia potente.

El cierre de la primera noche estuvo a cargo de Memphis La Blusera, una banda que no necesita presentación. Comandada por el bajista Daniel “Ruso” Beiserman, fundador y coautor de todo el repertorio del grupo, y con Martín Luka como nuevo cantante, la formación recorrió los grandes éxitos de sus cuatro décadas de carrera.

Vino Blues es una propuesta gratuita y abierta, que todavía tiene una página más por escribir. Este martes 20, desde las 21, el escenario vuelve a encenderse para una segunda noche que promete ser igual de intensa. La gran protagonista será La Mississippi, banda fundamental del blues y el rock nacional, que llega celebrando 36 años de trayectoria y los 30 años de Bagayo, su segundo disco de Oro y uno de los cien más influyentes del rock argentino según Rolling Stone. Liderada por Ricardo Tapia, la formación vuelve para desplegar esa mezcla inconfundible de blues y rock que la convirtió en una de las más queridas del país, con una historia marcada por discos clásicos y escenarios compartidos con figuras internacionales.