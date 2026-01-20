El peinado favorito de las it-girls para la primavera 2026 ya tiene nombre

El peinado que combina elegancia y simplicidad y se consolida en 2026 como la opción favorita de las it-girls (chicas que poseen atractivo e influencia en ámbito de la moda y la cultura) es el Olsen tuck, que propone llevar el pelo suelto y discretamente metido dentro del cuello de la ropa, creando un look moderno, natural y sin esfuerzo.

Una demostración de lo simple que es el Olsen tuck: una elegancia que nace - en este caso- tras ocultar el cabello en el cuello de una prenda. Imágenes: youtube.com/@dianaaaavel

Olsen tuck se destaca por la simplicidad de llevar el pelo suelto adentro del cuello de un sweater, blazer o bufanda. No busca la perfección absoluta: la clave está en un estilo relajado, elegante y muy natural, ideal para quienes quieren un look sofisticado y sin complicaciones.

El nombre homenajea a Mary-Kate y Ashley Olsen , quienes popularizaron esta técnica como parte de su estética minimalista y atemporal. Hoy, el Olsen tuck refleja la tendencia quiet luxury (lujo silencioso): un estilo donde el cabello se integra con la ropa, potenciando así la armonía y la elegancia del conjunto.

Además actrices desde su niñez las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen se hicieron conocidas como las productoras más jóvenes de Hollywood, gestionando películas, series, videojuegos y revistas para el público joven. Y más tarde se dedicaron al diseño de modas. Imagen: Archivo.

Olsen tuck, favorito de las it-girls y pasarelas

Su versatilidad lo convierte en un éxito. Funciona en cabellos lacios, ondulados o ligeramente despeinados, y se adapta a diferentes largos. No requiere herramientas de calor ni productos complicados, lo que lo hace perfecto para el día a día. Además, su aire natural encaja con la belleza auténtica que domina la moda actual.

Cómo lucir esta tendencia creada por Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen

En Europa y Estados Unidos se espera que esta tendencia empiece a prender fuerte durante la primavera (que coincide con el inicio del otoño en Argentina y el hemisferio sur).

hermanas olsen

Como lo demuestran las hermanas Olsen, el peinado Olsen tuck también logra integrar el cabello con la ropa y realzar el conjunto general. Foto: Shutterstock, a través de bestlifeonline.com.

¿Cómo lucirlo? Para un resultado ideal combinar este peinado con prendas de cuello alto o estructurado. Algunos mechones sueltos o un leve movimiento natural suman encanto y refuerzan el estilo effortless (que se basa en la combinación de simplicidad, autenticidad y elegancia para una forma de vestir que parece despreocupada y natural).

Se trata de un look que demuestra que la elegancia puede surgir de la simplicidad.