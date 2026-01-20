La estética retro del patio de Freddie Mercury que marca tendencia en diseño

En los 70, cuando Freddie Mercury vivió en Londres en pleno auge de Queen, tenía un patio con muebles de bambú , plantas y textiles estampados. En su momento fue una elección personal y despreocupada. Hoy es una de las principales tendencias en el diseño de exteriores: espacios al aire libre cálidos, naturales y pensados "como un living más" del hogar.

El patio de Freddie Mercury combina bambú , plantas y textiles artesanales, una estética natural que vuelve a marcar tendencia en diseño de exteriores.

El espacio combina piezas de bambú , una mesa baja circular, sofás livianos y almohadones con motivos artesanales. El piso de piedra y la presencia de vegetación refuerzan una estética simple pero envolvente, donde los materiales naturales son protagonistas. No hay excesos ni artificios: el encanto está en la mezcla de texturas y en una sensación de descanso permanente.

En un contexto donde el diseño busca reconectar con lo esencial, el bambú reaparece como una opción estética y funcional. Es liviano, resistente y aporta una calidez visual difícil de lograr con otros materiales. Diseñadores y especialistas coinciden en que su regreso responde a la necesidad de crear exteriores más humanos, relajados y visualmente conectados con la naturaleza.

El ratán se consolida como material estrella del outdoor 2026, para así aportar calidez, ligereza y un estilo relajado en muebles de exterior. Foto: Pixabay.

La tendencia outdoor que marca 2026

Hoy, patios, galerías y terrazas adoptan esta lógica: muebles de fibras naturales, colores tierra, textiles preparados para el exterior y una fuerte influencia retro. El patio de Freddie Mercurie se convierte así en una referencia inesperada pero vigente, que anticipa cómo serán los espacios outdoor del futuro cercano: cómodos, personales y pensados para disfrutarse sin apuro.

Lejos de ser solo una curiosidad de archivo, el patio de Freddie Mercurie funciona hoy como una referencia inesperada del diseño exterior contemporáneo. Su apuesta por materiales naturales, confort y una estética relajada anticipa una manera de habitar los espacios al aire libre que en 2026 vuelve a cobrar protagonismo: más auténtica, más sensorial y pensada para disfrutarse sin rigideces ni modas pasajeras.

Entre 1970 y 1979 Freddie Mercurie vivió en Londres. Y escribió la mayor parte de Rapsodia Bohemia (difundida en 1975) en una propiedad situada en Kensington, al norte de la capital británica. Además de "Rapsodia Bohemia", también ha sido autor de canciones de Queen como "Crazy little thing called love" (Pequeña cosa llamada amor), "Play de game" (Juega el juego), "Somebody to love" (Alguien a quien amar), "We are the champions" (Somos los campeones), "Bicycle race" (Carrera de bicicletas), "Under pressure" (Bajo presión), "Innuendo" (Insinuación), "One vision" (Una visión), "Love of my life" (Amor de mi vida) y "Friends will be friends" (Amigos serán amigos).