¿Tenés espumantes en casa? Todo lo que necesitás saber para guardarlo (y no arruinarlo)

Muchos creen que los espumantes son solo para descorchar al momento, pero si tenés una etiqueta especial, hay reglas de oro para que no pierda su magia.

A veces nos regalamos (o nos regalan) una buena botella de espumante, y ahí empieza el dilema: ¿dónde la guardamos? ¿En la heladera? ¿En el armario? ¿Parada o Acostada? A diferencia de un vino tranquilo, las burbujas requieren cuidados un poco más precisos si queremos que el paso del tiempo no las castigue.

No hace falta tener una cava subterránea de lujo, pero sí seguir estos consejos básicos para que, cuando llegue el momento del brindis, la experiencia sea impecable.

La batalla de espumante contra la luz y el calor El enemigo número uno de cualquier vino, y el espumante no es la excepción, es la luz brillante y artificial. La exposición prolongada puede alterar sus aromas y sabores. Buscá siempre el rincón más oscuro posible.

Un espumante que se hace esperar Ese gran espumante que se hace esperar. En cuanto a la temperatura, el secreto no es tanto el número exacto, sino la constancia. Si no tenés una cava climatizada, buscá un lugar fresco donde la temperatura no oscile entre el frío del invierno y el calor del verano. Por favor, alejá las botellas de la cocina (donde el calor es constante) y ni se te ocurra el garaje o la lavandería, lugares donde los cambios térmicos son fatales para cualquier vino.

¿Parada o acostada? El gran debate Aquí hay una distinción clave según el tiempo que planees guardar la botella: