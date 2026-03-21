La artista que abre su mundo al público: así es la muestra que podés recorrer gratis

El arte contemporáneo mendocino suma una propuesta imperdible este fin de semana: la artista Cecilia Carreras encabezará un recorrido guiado por su muestra “Desbordes” , una exposición que invita a sumergirse en un universo donde la pintura, el cuerpo y la memoria se entrelazan.

La actividad se realizará el sábado 21 de marzo a las 18 en el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel , en Ciudad, con entrada libre y gratuita. Se trata de una oportunidad poco frecuente: conocer una muestra desde la mirada directa de quien la creó.

Curada por Carolina Rodríguez Pino, “Desbordes” propone un recorrido que excede lo visual. Las obras no se presentan como piezas aisladas, sino como parte de una experiencia integral donde cada elemento dialoga con el otro.

La propuesta se centra en explorar qué puede decir la pintura sobre lo cotidiano, llevando esa búsqueda hacia un terreno más sensorial. La materialidad, el gesto y la percepción aparecen como ejes centrales, dando lugar a imágenes que oscilan entre lo íntimo y lo visible.

En este marco, el concepto de “desborde” funciona como hilo conductor: un estado en el que los límites se vuelven difusos y donde se cruzan distintas dimensiones de la experiencia, como el recuerdo, el sueño y la vigilia.

pintura cecilia carreras Obra de Cecilia Carreras.

Instalaciones, sonido y grandes formatos

La muestra incorpora distintos lenguajes. A las obras pictóricas se suman instalaciones con video y sonido, así como estructuras que invitan al espectador a recorrer el espacio desde múltiples perspectivas.

En las piezas de gran formato, Carreras trabaja con capas de color y materia que generan profundidad visual, creando superficies densas que invitan a detenerse y observar.

El recorrido guiado permitirá acceder a ese proceso creativo, entender las decisiones detrás de cada obra y descubrir cómo se construye esta narrativa visual.

Una artista con trayectoria

Cecilia Carreras cuenta con una sólida formación en pintura y dibujo, con estudios en instituciones artísticas de Buenos Aires y formación junto a referentes del arte contemporáneo.

A lo largo de su carrera ha participado en exposiciones en distintos espacios del país y del exterior, y su obra ha sido reconocida en salones y premios de relevancia.

Además, su recorrido incluye la gestión cultural, con experiencias en instituciones y la creación de espacios dedicados al arte en Mendoza.

1 Obra de Cecilia Carreras.

Un encuentro directo con el arte

La visita guiada se presenta como una instancia de encuentro entre artista y público, donde el proceso creativo deja de ser algo lejano para volverse cercano y accesible.

En un contexto donde las experiencias culturales cobran cada vez más valor, propuestas como esta invitan no solo a mirar arte, sino a comprenderlo desde adentro. Una oportunidad para recorrer “Desbordes” de otra manera: con la voz de su propia autora como guía.